新調査：Kemira Water Index 2025、水レジリエンスにおける重大な脆弱性と消費者の深刻な備え不足を明らかに





・Kemiraが主導した新たな国際調査により、極端な気象災害、老朽化したインフラ、有害汚染物質などの影響で地域社会が突然安全な水へのアクセスを失った場合に、人々が最も脆弱となる場所が明らかに

・調査回答者の91%が、欧州および米国全体で実施された調査において自地域における異常気象現象に懸念を抱いていることが判明

・調査回答者の85%が、自地域では洪水への備えを支援するための取り組みを強化する必要があると回答

・調査回答者の84%が、自地域では将来の干ばつや水不足に備えた計画をさらに進める必要があると感じている

・調査回答者の62%が、洪水（20%）、干ばつ（16%）、または断水（12%）など、水に関連する問題を実際に経験したことがあると回答

・調査回答者のうち、緊急時に備えて自宅に詳細な計画と十分な予備の水源・水供給を確保していると答えたのはわずか5%にとどまった

ヘルシンキ, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- 水を多く使用する産業向けに持続可能な化学ソリューションを提供する世界的リーダーのKemiraは本日、「Kemira Water Index 2025」を発表しました。国際的な調査、専門家による分析、そして消費者インサイトを組み合わせたKemiraのWater Index 2025の見出しは、特に気候変動や水関連の圧力が高まる地域において、水の安全保障を強化するためには、緊急の対応とより効果的な戦略が必要であることを強調しています。

Kemira Water Index 2025では、入念に選定された21の指標に基づき、300以上のデータソースを精査したうえで、欧州10か国および米国10州を対象に、水レジリエンスが高い順から低い順までのランキングを提示しています。これらのランキングにより、政策立案者、水道事業者、企業、そして消費者は、水資源の安全性が高い地域を把握し、防災や備えの状況を評価するとともに、最も高いリスクを抱える地域社会を特定することが可能になります。

「私たちの調査では、現代社会において安全で清潔な水を安定的に利用できるという安心感よりも、有害な汚染物質や干ばつ・洪水といった気象災害への懸念が高まっていることが明らかになりました。多くの人々が、地域社会を水関連の問題から守るために、自治体や水道事業者が十分な対策を講じているのかどうか疑問を抱いています」と、Kemiraのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるTuija Pohjolainen-Hiltunen氏は述べています。「水関連産業にとってKemira Water Indexは、地域社会が自らの水資源を守るための啓発活動、水インフラへの重要な投資、そして将来に備えるための政府主導の取り組みを、いかに早急に必要としているかを裏付ける結果となっています。」

主要調査ハイライト

水の利用可能性と脆弱性：極端な気象現象や水源における人工的汚染物質のレベルは地域によって大きく異なることから、Kemira Water Indexの調査では、人々が最も懸念している水関連の問題を正確に特定しています。

・世界各地域において、大多数の人々（91％）が自分たちの地域での気候変動関連の問題に懸念を抱いており、地球温暖化の進行は、米国の回答者（54%）と欧州の回答者（59%）にとって最も関心の高い問題となっています。

・気候への懸念が高まるなか、回答者全体のうち半数以上（53%）が、自分たちの地域は気候変動に関連する課題への備えが十分ではないと感じています。

・調査対象者の半数以上（62%）が、洪水（20%）、干ばつ（16%）、あるいは断水（12%）など、水に関連する問題を実際に経験しています。

・多くの回答者（85%）が、自分たちの地域社会で洪水への備えをさらに強化すべきだと考えており、また（84%）が将来の干ばつや水不足に対する計画を改善する必要があると感じています。

・水質汚染に関しては、米国および欧州の回答者の多くが、細菌やウイルスを最も懸念しており（それぞれ40%、39%）、これが最大の関心事となっています。

・米国および欧州の回答者の多くは、医薬品や薬物の残留物（それぞれ19%、21%）よりも、PFAS（いわゆる「永遠の化学物質」）（それぞれ22%、27%）による汚染を懸念しています。

水の使用と管理：地域によって水の利用行動や好みは大きく異なり、その背景には地域文化や主要産業の影響があります。家庭では目に見える形で節水に取り組んでいる一方で、水の使用状況を効果的にモニタリングすることで、より持続可能な水管理につなげられるという点についての理解や教育が明らかに不足しています。

・米国の回答者のうち、水道水を主な飲料水源として信頼している人はわずか26%にとどまっており、10か国の回答者の70%が水道水を飲むことを好む欧州と比べて、顕著な対照を示しています。

・全回答者の大多数（91%）が、自宅で1つ以上の節水対策を実施していると回答しています。しかしその一方で、3分の1を超える人々（36%）は、家庭での水の使用量を把握していません。

・欧州および米国の回答者における主な節水行動としては、歯を磨く際に水を止める（それぞれ65%、49%）、洗濯機や食器洗い機を満水で運転する（それぞれ54%、42%）、そしてシャワーの時間を短くする（それぞれ52%、41%）などが挙げられます。

・水道水の利用用途については、欧州の回答者の方が米国の回答者よりも、料理（欧州86%、米国68%）や家の掃除（欧州77%、米国58%）に水道水を使用する傾向が強い一方で、米国の回答者の方がペットの世話（米国39%、欧州29%）や庭・芝生への水やり（米国35%、欧州27%）に水道水を使用する割合が高いことが明らかになっています。

リスク・政策・認識：政府は水のレジリエンスにおいて極めて重要な役割を担っています。規制や要件の施行、効果的な計画立案、そして公共への啓発活動に至るまで、政府の政策は最終的に、水に関するリスクが深刻な危機へと発展するかどうかを左右します。

・水リスクに対する懸念が大きいにもかかわらず、家庭レベルでの備えは地域を問わず驚くほど低いことが明らかになりました。具体的な水の備えに関する計画や十分な予備水源を確保していると答えた人は、米国ではわずか7%、欧州ではわずか4%にとどまっています。

・欧州と米国の回答者全体のほぼ半数が、洪水への備え（47%）や干ばつ対策の計画（46%）に関して、政府主導の取り組みには改善の余地があると感じています。

・両大陸の回答者の大多数（77%）が、産業に対するより厳格な水使用規制の導入を支持しています。

・しかし一方で、家庭用電化製品に水効率基準を義務付けることについては、欧州の回答者の69%が賛成しているのに対し、米国の回答者の66%は「反対」と答えています。

能力と投資：Kemira Water Index 2025によると、将来を見据えた計画と投資で知られるノルウェーや他の北欧諸国は、水レジリエンスにおいて非常に高い評価を示しています。一方で、水関連システムやインフラが十分に整備・維持されていない場合、地域社会はより大きなリスクに直面します。

・パイプライン、貯水池、水処理施設といったインフラへの実際の投資状況にかかわらず、地域の取り組みを高く評価した回答者は、欧州ではわずか17%、米国では27%にとどまっており、さらなる改善の必要性が指摘されています。

・消費者自身も、水道料金を通じて負担を増やすことには必ずしも前向きではなく、高品質な水のためにより多く支払ってもよいと答えたのは、欧州の回答者でわずか11%、米国の回答者で22%にとどまっています。

・しかし、米国の回答者のうち半数以上（58%）、および欧州の回答者（54%）が、製品に関する「ウォーターフットプリント」の情報によって、自身の購買判断が影響を受ける可能性があると回答しています。

・欧州および米国の回答者の大多数（72%）が、すべての新築住宅や建物に節水設備の設置を義務付ける法律を政府が導入することを支持しています。

「水道事業者は、政策立案者によって次々と変化する規制や要件への対応に苦慮しながら、技術改善への投資も進めなければならず、さらに消費者へのコスト転嫁を抑えるという難しい課題にも直面しています」と、Pohjolainen-Hiltunen氏は付け加えています。「水道事業者だけでこれを成し遂げることはできません。だからこそ、政府と水道事業者が協力し、水の安全を確保するための規制基準を確立し、気候危機がさらに深刻化する前にシステムを改善することが必要なのです。企業や消費者もまた、家庭や地域社会で水を賢く使う習慣を取り入れ、私たちにとって最も貴重な資源である水を守る責任を果たさなければなりません。」

Kemira Water Index 2025の詳細情報やレポートのダウンロードについては、kemira.com/water-index-2025 をご覧ください。

編集者向け注記

・同調査はKemiraの委託により、Ipsosが2025年7月に実施しました。

・同調査の対象は、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国の消費者に加え、米国のアリゾナ州、カリフォルニア州、フロリダ州、ジョージア州、イリノイ州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューヨーク州、サウスカロライナ州、テキサス州の消費者、合計14,000名です。

Kemiraは、水を多く使用する産業向けに持続可能な化学ソリューションを提供する世界的リーダーです。同社は、幅広い業界の顧客に対し、製品品質の向上、プロセスの最適化、資源効率の改善を実現するためのカスタマイズされた製品とサービスを提供しています。同社は、水処理分野に加え、繊維および再生可能ソリューションにも注力しており、顧客のサステナビリティ・トランスフォーメーションを支援しています。2024年、Kemiraの年間売上高は29億ユーロに達し、世界約4,700名のチームによって事業を展開しています。Kemiraはナスダック・ヘルシンキに上場しており、詳細は www.kemira.com をご覧ください。

