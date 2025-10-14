金子ノブアキ電撃参戦！ズブロッカとともに音楽に酔いしれる夜『ズブロッカ・デイ 2025』@麻布十番「1OAK Tokyo」開催

リードオフジャパン株式会社（東京都港区）は、ポーランドを代表するウオッカ「ズブロッカ」を楽しむ記念日「ズブロッカの日」*を祝うべく、「ズブロッカ・デイ2025」を10月24日（金）に開催します。

今年の「ズブロッカ・デイ」のテーマは“ストリート”。

ミュージシャン／俳優の金子ノブアキさんによるスペシャルステージに加え、ストリートカルチャーを象徴するDJアーティストやブレイクダンサーによるライブパフォーマンスをお楽しみいただけます。

ストリートの熱気に包まれながら、8月に新発売した「ズブロッカ アップル」「ズブロッカ レモン」、さらに昨年の発売以来人気を集めている500ml缶入りドリンク「アップルズー」など、ズブロッカの魅力を存分にご堪能ください。

*「ズブロッカの日」＝日本国内において毎年10月26日に制定されている記念日。10(ジュ)・26(ブル)の語呂合わせ。「ジュブル」とは、ポーランド語で「バイソン」の意。

日時： 2025年10月24日(金) 19:00～22:00 終了予定（開場18:30）

会場： 1 OAK Tokyo(https://www.1oaktokyo.com/) 東京都港区麻布十番１丁目４－５(https://maps.app.goo.gl/7HoKZjyXo31Q29FP7)

参加方法： Peatix事前登録で入場料1000円(https://zubrowkaday2025.peatix.com/)（当日3000円） ※ドリンクチケット2枚つき

主要コンテンツ：

１.新商品「ズブロッカ アップル」「ズブロッカ レモン」などのドリンクを体験！

※追加ドリンクチケットは1枚500円（キャッシュレス販売）

２.金子ノブアキさん(https://www.kanekonobuaki.com/)によるライブ！

３.【Shoma fr.dambosound】(https://www.instagram.com/dambosound)、5Windows Freak(https://www.instagram.com/5windows_freak/)によるDJプレイ

４.辻將成(https://www.instagram.com/masanari37/)、BREAK TREE JAM(https://www.instagram.com/break_tree_squad/)によるダンスパフォーマンス

５.パーカーやニット帽などズブロッカ オリジナルグッズの販売とプレゼント

＜出演予定アーティスト＞

金子ノブアキ(https://www.kanekonobuaki.com/)

●メインアーティスト金子ノブアキ

1981年６月５日生まれ、東京都出身。

1997年、ロックバンド・RIZEを結成。2009年よりソロ活動も開始。

2019年には別プロジェクト「RED ORCA」を始動。

俳優としては1994年にドラマデビュー後、『クローズZERO II』『今際の国のアリス』

『推しの子』など数多くの話題作に出演。

2009年よりソロ活動を開始し、ドラマーとしてだけでなく、音楽家としての表現を追求。

全ての楽曲の作曲、レコーディング、パフォーマンスを自身で完結した待望のフルアルバム”Keraunos（ケラウノス）”を2024年リリースし、ステージは金子のみのドラム独演スタイルとなるライブを東京で敢行。

金子が持つ静謐さと凶騒をデジタルサウンドと本能から湧き出るドラミングで表現、全面に背負った

LED映像とダンサブルな照明を駆使したイマーシブなライブをリスナーへ と提供した。

2025年8月には大阪・東京でのソロライブ「Nobuaki Kaneko Showcase 2025 "Leave the

negatives"」を開催。

●DJ

【Shoma fr.dambosound】(https://www.instagram.com/dambosound)

【Shoma fr.dambosound】

Selector / DJ / Producer 2014年に東京で結成されたReggae Sound"dambosound" Shoma（MC / Selecter）によるソロプロジェクトとして活動。Mighty Crown主催「Sound City」や「富士レゲエフェスティバル」などで注目を集め、2017年にはMixcloudで公開した『Bruno Mars Mix』が急上昇2位を記録。2018年には初のMIX CD 「CHILL MIX」「ALL BOB MARLEY MIX」をリリース。2020年、レーベル「Grand Avenue Records」に加入し、2022年にはクリエイティブチーム「5Windows Freak」を設立、音楽のみならずアパレルやイベント、映像制作のディレクションを行う。2023年には楽曲「The Parents Forbid Their Children From Watching Violent Movies.」が80万回再生を突破。2024年、dambosound 10周年を記念し、レギュラーイベント「Command +」をスタート。国内の大型フェスやファッションブランドイベントにも出演、駐日ジャマイカ大使館主催のパーティーでの出演など多方面で活動を展開し、ジャンルレスなDJで全国各地のパーティーに出演。

5Windows Freak (ファイブ ウィンドウズ フリーク)(https://www.instagram.com/5windows_freak/)

5Windows Freak

東京の下町を拠点に、楽曲制作、映像制作やイベント主催を行うクリエイティブチーム。2021年設立、本格始動の第1弾としてアパレルライン【Coffs】を立ち上げた他、イべントの主催やMusic Videoのディレクションなどを行う。【Coffs】は、オカモトレイジらが主宰する”YAGI EXHIBITION”のコラボイベントへの参加、またドイツ発のフットウェアブランド”ekn footwear”とパフォーマー”KELO”とのタイアップポストの映像監督を務めるなど活動は多岐にわたる。2024年4月、チーム初のPOPUP【The Market】を渋谷レコードの聖地”Manhattan Records”にて開催、同年10月から東京葛飾区のラジオ局”かつしかFM” にてレギュラー番組「****えすだぼ いんく!!」をスタート。チーム所属のクリエイターで構成された5Windows Freak (DJ SET)では、 ZERO TOKYOや渋谷PARCO、歌舞伎町・シネシティ広場などでのDJプレイの実績をもつ。

●ダンス

辻將成（MASANARI TSUJI)(https://www.instagram.com/masanari37/)

辻將成（MASANARI TSUJI)

ダンス（BREAKIN’）を基盤に、様々な素材を扱い、身体と時間をめぐる表現を探求するアーティストです。「踊りは儚い、そして時間は止まらない」という認識を起点に、不可視の身体や踊りの痕跡を空間に立ち上げ、刹那の躍動を未来へと送り出す試みを続けています。ロンドン芸術大学 Central Saint Martins での留学や、アフリカ・ルワンダでのプロジェクトなど国際的な活動も展開し、スポーツとしてのダンスではなく「アートとしての身体表現」を核に据えた作品を国内外で発表してきました。近年は展覧会や舞台公演に加え、公共空間や商業施設での空間演出にも取り組み、鑑賞者の身体感覚に訴えかける場を創出。躍動と痕跡、時間と記憶が交錯する空間体験を通じて、人間の存在の意味を問い直しています。

BREAK TREE JAM(https://www.instagram.com/break_tree_squad/)

BREAK TREEが作り出すサイファー空間。今回ZUBROWKA DAY JAPANでは、「BREAK TREE JAM」と題し、会場を熱狂のサイファーで包み込む。BREAK TREEは、地方に特に必要とされている、シーンの活性化とアウトプットを意識し、名古屋を拠点に2023年に立ち上げられた“Breakin’ community”。DANCE PARTYやBATTLE、JAMのオーガナイズに加え、国内最大級のヒップホップイベント“AH1”でもメインステージに出演するなど活動の幅を急速に広げている。

ズブロッカ オリジナルグッズ販売＆プレゼント

今年もズブロッカ オリジナルデザインのTシャツ、ニット帽、キーホルダーなど、ここでしか買えないスペシャルグッズを販売します。

さらに、イベント中これらのグッズが当たるコンテンツもご用意！

ズブロッカ オリジナルグッズ

ズブロッカ(http://www.zubrowka.jp/)

桜の葉のような香りが特徴の、ポーランドを代表するフレーバードウオッカ「ズブロッカ バイソングラス」を基幹商品に、様々な商品を展開。日本市場においては、クリスタルクリアなウオッカ「ズブロッカ クリア」、ロゼ色のリキュール「ズブロッカ ロゼ」、プレミアムなクリアウオッカ「ズブロッカ チャルナ」、ブランド初のジン「ズブロッカ ジン」、ブランド初のRTD「アップルズー」を展開しています。

「ズブロッカ」各種商品の購入はこちら(https://x.gd/nSK4o)

左から「ズブロッカ バイソングラス」「ズブロッカ クリア」「ズブロッカ ロゼ」「ズブロッカ チャルナ」「ズブロッカ ジン」「アップルズー」

さらに、今年8月に発売したばかりの新商品もお楽しみいただけます。

●「ズブロッカ アップル」： 「ズブロッカ バイソングラス」に天然りんご果汁を加えた甘酸っぱいドリンク。

●「ズブロッカ レモン」： 「ズブロッカ バイソングラス」と相性抜群のレモンとライムを加えた爽やかなドリンク。

「ズブロッカ」各種商品の購入はこちら(https://x.gd/nSK4o)

2024年の「ズブロッカ・デイ」の様子

新商品「ズブロッカ アップル」「ズブロッカ レモン」