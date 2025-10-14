スイッチサイエンス、Luxonis社の最新ステレオビジョンエッジAIカメラ「OAK 4 D Pro」を販売開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Luxonis Holding Corporation（以下Luxonis）の最新ステレオビジョンエッジAIカメラ「OAK 4 D Pro」を、販売開始します。





「OAK 4 D Pro」は、Luxonis OSが搭載され、スタンドアロンのデバイスとして各種AIタスクを直接処理することができるステレオビジョンエッジAIカメラです。今回、自動焦点版と固定焦点版、広角版の3種を同時に販売開始します。

本製品はPoE機能を標準搭載しており、IEEE 802.3at Class 3および2.5GBASE-T規格に対応しています。これにより、最大2.5Gbpsのデータ転送が可能です。さらに、M12 PoE、M8 I/O、USB-Cの3種類の接続方式に対応。M12 PoEポートは、電源供給と最大2.5Gbpsの高速データ通信を1本で実現します。M8コネクタはUSB 2.0信号のほか、カメラ用I/O（FSIN／STROBE）、電源、そして2系統のGPIO（UART対応）を備え、防水キャップも標準装備。USB-CポートはUSB 3.2 Gen2（10Gbps）に対応し、電源と高速通信をシンプルに統合します。

これらにより、用途に応じた柔軟で信頼性の高い接続構成を実現します。



アクティブステレオ方式の深度カメラと高解像度カラーカメラに加え、内蔵AI機能を統合した設計により、ロボットビジョンや自動化システムの要求に応えます。低照度下やテクスチャの少ない対象でも安定した深度推定を実現し、環境条件を問わず高い信頼性を確保します。

▶︎ 「OAK 4 D Pro」の仕様

- RVC4（Robotics Vision Core 4）- - 8コアARM CPU（Qualcomm Snapdragon 8シリーズ）、8 GB RAM、128 GBストレージ- - Linux Kernel 5.15ベースのLuxonis OSを採用- - コンピュータビジョン：ImageManipノードによる機能（ワープ、リサイズ、クロップ）、エッジ検出、特徴追跡、カスタムCV関数- - AIパフォーマンス：48 TOPS（INT8）& 12 TOPS（FP16）- - ステレオ深度認識機能：フィルタリングや後処理、RGB‑深度整合に優れ、高度に設定可能- - ObjectTrackerノードによる 2D / 3D オブジェクトの追跡対応- ステレオ深度認識機能- - ステレオカメラ間のベースライン：75 mm- - 最適計測深度範囲：70 cm ～ 12 m- - 深度認識精度（絶対深度誤差）：- - - ～4 m：<2%- - - 4～7 m：<4%- - - 7～10 m：<6%- IR認識機能- - レーザークラス：クラス1 [EN/IEC 60825-1, Edition 3 (2014)]- - アクティブステレオ機能：HiMax技術により、特徴の乏しい表面での深度認識精度を向上- - 暗視：低照度・無照度環境での認識が可能- 消費電力：最大25 W- - 筐体：- - - 工業グレードのアルミ筐体と、レンズ保護用のGorilla Glassパネルを採用- - - IP67 防塵防水性能- - 取付：- - - 1/4インチ三脚ネジ- - - 背面 & 底面 75 mm M4 VESA マウントに対応- 寸法：143.5 x 42.5 x 67.3 mm- 重量：674 g- カメラ[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/223_1_4fe2a772ed5e186a092759c65570d7fe.jpg?v=202510140426 ]

▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。スイッチサイエンスは、正規販売店です。

型番 LUXONIS-OAK-4-PRO-AF

商品名 Luxonis OAK 4 D Pro（自動焦点版）

価格（消費税込み） 171,270 円



購入ページ https://ssci.to/10690

型番 LUXONIS-OAK-4-PRO-FF

商品名 Luxonis OAK 4 D Pro（固定焦点版）

価格（消費税込み） 171,270円



購入ページ https://ssci.to/10691

型番 LUXONIS-OAK-4-PRO-W

商品名 Luxonis OAK 4 D Pro（広角版）

価格（消費税込み） 189,310円



購入ページ https://ssci.to/10692



▶︎ Luxonis Holding Corporationについて

Luxonis Holding Corporationは、米国を拠点とする企業で、人間レベルの知覚を小型・低消費電力の製品に組み込むためのコア技術をあらゆる業界のクローズドソースのソリューションで実用化するための活動をしています。



企業情報：https://luxonis.com/about

▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。



▶︎ スイッチサイエンスについて

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

