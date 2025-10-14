女性限定：セカンドキャリアの不安解消へ【10/19開催】個別相談付き無料オンラインイベント

株式会社MODELY

【要約】女性のキャリア・ハイを支援する株式会社MODELY（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木右子）は、ライフステージの変化とキャリアの両立に悩む女性を対象に、「セカンドキャリアのリアルを聞ける＆話せるオンラインイベント」を2025年10月19日（日）に無料開催します。

本イベントは、キャリアのモヤモヤを抱える女性が、無料で「等身大のロールモデル」である先輩と個別で1対1の相談ができる貴重な機会を提供します。

「モヤモヤしたまま」を終わらせる。セカンドキャリアの個別相談付き無料オンラインイベント開催

株式会社MODELYは、キャリア支援サービス「CariHarmo（キャリハモ）」を通じて、働く女性が抱えるキャリアの不安や迷いを解消するため、本イベントを企画いたしました。

■ 企画背景：女性特有のセカンドキャリアの「モヤモヤ」を解消

人生100年時代、キャリアの再設計は全世代の課題ですが、特に女性は、結婚、出産、育児、介護といったライフイベントがキャリア選択に大きく影響します。「このまま働き続けていいのか」「自分らしい時間の使い方は？」といった漠然とした不安（モヤモヤ）を抱えながらも、具体的な行動に移せていないケースが多く見受けられます。

CariHarmoは、そのような悩みを乗り越えた「等身大のロールモデル」との出会いを提供することで、客観的な意見と共感に基づいたアドバイスを提供しています。

■ イベントの特長：無料、そして個別1対1の相談で踏み込む

本イベントでは、単なるセミナー形式ではなく、参加者が抱える具体的な悩みに深く寄り添うためのプログラム構成を採用しています。

Session 1：

セカンドキャリアのリアルな悩みを聞いてみよう！ セカンドキャリアを実現した先輩（メンター）が、キャリアチェンジのきっかけ、仕事とプライベートの両立、時間の使い方、やりがいなど、成功談だけではないリアルな体験談を共有します。

Session 2：

セカンドキャリアについて先輩に話そう！ イベント参加者全員に、個別で1対1の相談時間（無料）を設けます。キャリアチェンジの具体的な選択肢、現在のモヤモヤの正体、今後の行動計画など、プライベートな内容も含め、個別で深く相談できることが最大のメリットです。

■ 開催概要

イベント名：

セカンドキャリアのリアルを聞ける＆話せるオンラインイベント

日時：

2025年10月19日（日）10:00～12:00

開催形式：

- オンライン開催（Zoomを予定）- 定員なし- 参加費無料

対象：

セカンドキャリアを検討している方、キャリアにモヤモヤを抱えている女性

申込方法：

以下のURLよりお申し込みください。

https://forms.gle/Y16eELproznHNZRc7

会社名：

株式会社MODELY

代表者：

代表取締役CEO 鈴木右子

所在地：

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル8F

事業内容：

女性キャリア支援アプリ「CariHarmo（キャリハモ）」の開発・運営

コーポレートサイト：https://www.modely.co.jp/

CariHarmoサービスサイト：https://cariharmo.jp/

問い合わせ先CariHarmo運営事務局

Emai：linfo@modely.co.jp