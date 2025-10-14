『《よこしん》　プレミアムチャンス定期』の取扱開始について

横浜信用金庫チラシ（表）チラシ（裏）

横浜信用金庫（横浜市中区 理事長 春日 隆）は、期間中に定期預金10万円以上お預入れいただいた方を対象として、「《よこしん》プレミアムチャンス定期」（以下、「本商品」といいます）の取扱いを開始します。

１．取扱期間

令和７年10月14日（火）～令和8年2月27日（金）

２．商品内容

（１）名称：《よこしん》プレミアムチャンス定期

（２）対象：個人

（３）預金種類：スーパー定期 自動継続型（証書式／通帳式／総合口座）

（４）預入金額：1契約10万円以上1,000万円未満、お一人様1,000万円までお預入れいただけます。

※スタンダードプラン、プレミアムプランを合計してお一人様2,000万円までお預入れいただけます。

※ATM・インターネットバンキング・バンキングアプリ定期でのご契約はできません。

（５）預入期間：１年/3年

（６）ご利用いただける方/適用利率：

１.スタンダードプラン：個人のお客さま

・1年もの：店頭表示金利＋0.2％上乗せ

・3年もの：店頭表示金利＋0.3％上乗せ

２.プレミアムプラン：新たなご資金でお預入れいただいた個人のお客さま

※他金融機関からの振込または現金によるお預入れ等が対象となります。

※既存の当金庫普通預金や定期性預金等からのお振替は対象外となります。

・1年もの：店頭表示金利＋0.3％上乗せ

・3年もの：店頭表示金利＋0.5％上乗せ

（７）募集金額：600億円（プレミアムプランは200億円に到達次第、取扱いを終了します。）

（８）賞品： 抽選で以下の賞品をプレゼントします。

1等：宿泊カタログギフト「おもてなしの宿」（20名様）

2等：食事カタログギフト「食を愉しむひととき」（50名様）

3等：JCBギフトカード3,000円分（300名様）