レディクル運営のフロンティア、「営業DX EXPO【秋】」に出展

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「営業DX EXPO【秋】（Japan IT Week秋展）」に出展いたします。当社は【小間位置：A39-14】にて、自社サービスの特長をご紹介します。

当社ブースの見どころ

当社ブースでは、ビジネスマッチングサービス「レディクル」を中心に、業務課題解決や新しいパートナーとの出会いを実現する体験をご用意しています。

「レディクル」は、企業ごとの強みや課題、カルチャーなど“見えにくい魅力”を言語化・可視化し、相性を重視したマッチングを行うBtoBのマッチングエージェントです。AIの分析だけでなく、人が介在することで、企業の想いや方向性など細かなニュアンスまで踏まえた高精度な提案を可能にしています。

ブースでは実際の事例紹介や、来場企業の課題をその場で言語化するデモ体験も実施。Webでは伝わりにくい導入後の効果や活用シーンを、ぜひ現地でご体感ください。

出展概要

イベント名：営業DX EXPO【秋】（Japan IT Week秋展）

会期 ：2025年10月22日（水）～24日（金）各日10:00-17:00

会場 ：幕張メッセ

ブース位置：フロンティア株式会社（8ホール、小間番号：A39-14）

主催 ：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/sdx.html

▼来場には事前登録が必要です

以下のURLより、来場者バッジをご取得ください：

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499313950609146-LB4

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。外注先となる企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。