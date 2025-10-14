阪急電鉄×JR西日本 共同企画 「第2回」　「ガチャガチャ呑み カンパイ万博編」を開催します！

阪急電鉄株式会社

阪急電鉄株式会社（以下、阪急電鉄）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）では、両社沿線の飲食店で利用できるクーポンが当たる「ガチャガチャ呑み カンパイ万博編」を開催します。

昨年度は、「ガチャガチャ呑み エモい居酒屋編」を開催し大変ご好評をいただきました。第2回となる今回は「万博」をテーマに、“世界を味わう体験”を両社沿線の飲食店で楽しんでいただけるよう、日本や東アジア、ヨーロッパなど多彩なジャンルの全48店舗を対象としました。また、新しい食文化にもチャレンジしていただけるよう、クーポンの当選金額の上限を昨年の2,000円から5,000円に大幅に引き上げました。

クーポンガチャガチャのカプセルの中には、対象店舗でご利用いただけるクーポンのほか、飲食店のカテゴリーが記された二次元コード付きのスリーブにておすすめの店舗をご確認いただけます。

阪急電鉄とJR西日本では、本イベントを通じて、思いがけない出会いや新たな沿線の魅力発見につながる楽しい時間を提供したいと考えています。

概要は次のとおりです。

■ガチャガチャ呑み カンパイ万博編 キャンペーンサイト

https://www.hankyu.co.jp/area_info/gacha2banpaku/index.html

■イベントの概要

（1）クーポンガチャガチャの設置期間

10月16日（木）～12月7日（日）

※クーポンの有効期間は2026年1月31日（土）まで

※実施状況により、やむなく本イベントを中止する場合がございますので、予めご了承ください。

（2）クーポンガチャガチャの設置場所

［阪急電鉄］

大阪梅田駅 1階コンコースWEST広場付近

西宮北口駅 南改札口（改札内）

神戸三宮駅 西口（改札外）

京都河原町駅 中央改札口（改札外）

［JR西日本］

大阪駅 ブックスタジオ大阪店

新大阪駅 ブックスタジオ新大阪店（エキマルシェ新大阪内）

ブックスタジオアルデ新大阪店

三ノ宮駅 エピソード三ノ宮店

高槻駅 エピソード高槻店

京都駅 Crosta京都（京都駅地下1階）

※設置場所は変更となる場合がございます。

（3）参加費

1回100円 ※満20歳以上の方がご参加いただけます。

※期間中は何度でもご参加いただけます。

（4）当選賞品

【特等】5,000円クーポン 【1等】2,000円クーポン 【2等】1,000円クーポン

【3等】500円クーポン 【4等】100円クーポン

※クーポンは、全ての対象店舗でご利用いただけます。ただし所定の金額条件（各クーポン券参照）を満たした場合のみご利用いただけます。

※「はずれ」はありません。

（5）おすすめの飲食店のカテゴリー

・東アジア

・南アジア・東南アジア

・ヨーロッパ

・南北アメリカ

・地元の愛され居酒屋

・関西ソウルフード（粉もん・串カツ）

・立ち飲み居酒屋

（6）対象店舗のある最寄駅

［阪急電鉄］大阪梅田駅、中津駅、十三駅、塚口駅、武庫之荘駅、西宮北口駅、

神戸三宮駅、上新庄駅、西院駅、大宮駅、京都河原町駅

［JR西日本］大阪駅、新大阪駅、天満駅、福島駅、三ノ宮駅、元町駅、高槻駅、京都駅

（7）アンケート特典

スリーブに記載の二次元コードより、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で50名様に

500円分の「Amazonギフトカード」をプレゼントします。

