パーティースピーカーマーケット：世界調査レポート - 需要、市場規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年-2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「パーティースピーカー市場のセグメンテーション：製品タイプ別（ポータブルパーティースピーカーおよび非ポータブル／据え置き型パーティースピーカー）、接続方式別（有線およびワイヤレス）、エンドユーザー別（住宅用途およびイベント・エンターテインメント会場）― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」という調査レポートを発表したと明らかにした。このレポートは、パーティースピーカー市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、そして脅威など、パーティースピーカー市場における主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
パーティースピーカー市場の概要
パーティースピーカーとは、社交的な集まりやイベント向けに設計されたポータブル音響システムであり、主な目的はスマートフォンなどのデバイスからの音楽を高出力かつ高音質で再生することである。これらは屋外または広い屋内空間での使用を想定して設計されている。
主な特徴としては、コードレスで使用できるバッテリー駆動の堅牢な設計、雰囲気を高める内蔵ライトやサウンドエフェクト、そして耐久性の高い構造が挙げられる。多くのモデルはBluetooth接続やアナウンス用マイク入力、複数台を連携させて広がりのある音響を作り出す機能を備えている。
小型のパーソナルスピーカーから大型の高出力「ブームボックス」モデルまで、多様なサイズが存在し、操作性と携帯性を重視して設計されている。そのため、パーティーやテールゲート、その他の社交イベントにおいて、音楽とエンターテインメントの中心的存在となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点でのパーティースピーカー市場規模は78億米ドルに達している。また、2035年末までに市場収益は136億米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は約7.6% で推移すると予測されている。
Surveyreports のアナリストによるパーティー用スピーカーの定性的な市場分析によると、ホームボディエンターテイメントシステムへの需要の高まり、E コマースおよび小売チャネルの成長、技術の統合と接続性の進歩、「プロシューマー」エンターテイメントおよび社交の台頭により、パーティー用スピーカーの市場規模は拡大すると予想されます。パーティースピーカー市場における主要企業としては、Logitech International、QSC Audio Products、Bose Corporation、Kreative Audio、Paradigm Electronics、ハーマン・インターナショナル、JBL、Klipsch Group、Peavey Electronics Corporation、ElectroVoice が挙げられます。
当社のパーティースピーカー市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの 5 つの地域とその各国に関する詳細な分析も含まれています。また、当社の調査レポートには、日本の顧客様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も掲載されています。
