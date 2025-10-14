宿泊業界向け『現場が変わる！宿泊施設で始める生成AI活用術（業務別テンプレ付き）』を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗・施設情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、このたび、宿泊事業者の皆様向けに『現場が変わる！宿泊施設で始める生成AI活用術（業務別テンプレ付き）』を無料で公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202510hotelAI

宿泊事業者の皆様へ

本資料は、宿泊業界が直面する深刻な人手不足の課題に対し、生成AIを活用した業務効率化・省人化の実現を目的とした導入ガイドです。

ChatGPTをはじめとする汎用AIの活用方法について、採用対応、スタッフ教育、接客支援、バックヤード業務、販促活動といった宿泊施設の多様な業務を対象に、実践的な事例を整理しています。

特に、現場のITリテラシーが高くない場合でも取り組みやすい活用方法を重点的に紹介し、「導入の第一歩は何か」「現場へどのように浸透させるか」といった課題に対する具体的なヒントを提示しています。

本ガイドは、宿泊施設における業務改善の検討資料として、またAIツール導入に関する相談のきっかけとして幅広くご活用いただけます。

資料の一部をご紹介

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202510hotelAI

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/hotel

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/ (https://ixyas.co.jp/)