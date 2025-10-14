天津の楊柳青古鎮、伝統的な中国の祭日に魅力を添える

AsiaNet 201139 （0257）

【天津（中国）2025年10月14日新華社＝共同通信JBN】中国では10月1日から8日まで国慶節、中秋節を迎えていましたが、北部の天津市西青区宣伝部によると、同区の楊柳青古鎮を訪れる観光客が急増しました。

明・清時代の精巧に彫刻された中庭のある邸宅、鮮やかに描かれた年画、曲がりくねった古い運河が織りなす民俗文化が息づく風景に、多くの海外からの観光客が立ち止まって写真を撮り、この北部の歴史的な街の独特な魅力に浸っています。

地元宣伝部当局者は、中国の有名な歴史的、文化的な街である楊柳青は1000年近い歴史を誇ると述べました。この街には、石家大院や安家大院といった保存状態の良い古代建築群があり、木、石、レンガを使った精巧な彫刻によって、明・清時代中国北部の邸宅の建築的創意工夫を示しています。

灰色のレンガとタイルに囲まれたこの街では、時間が止まったかのようです。あらゆる格子窓や石段が、この街のかつての栄華を物語っています。

しかし、楊柳青を世界的に有名にした本当の理由は、400年を超えて受け継がれてきた伝統の木版画の年画です。

これらの芸術作品を支える5つの中心的技法―アウトライン、彫刻、プリント、塗装、表装―は単なる職人技ではなく、文化的なシンボルです。「The Fish of Abundance（豊穣の魚）」や「五子奪蓮」（どちらも縁起の良い象徴性が強い）といった古典作品は、鮮やかな色彩と意味深い発想で世界の観光客を魅了します。

Yuchenghaoの年画工房では、外国の観光客がこの無形文化遺産の継承者たちの技法の実演に熱心に見入っていました。観光客らは墨の香りに包まれながら、木版画にも挑戦し、中国の美学に浸っていました。

ハンガリーからの交換留学生Li Shuyunさんは「ここにある絵はどれも物語を語っています」とプリントしたばかりの年画を掲げて写真を撮りました。「この『幸運』の絵を持ち帰って、もっと多くの人にこの素晴らしい芸術に触れてもらいたいです」と語りました。

夜が更けると、テクノロジーが楊柳青古鎮に新たな息吹を吹き込みました。数百機のドローンが飛び立ち、街の星空をダイナミックな「キャンバス」に変貌させました。

ドローンは、かつて重要な運河都市として栄えた楊柳青を思い起こさせる「空のシルクロード」をゆっくり進むラクダの隊商の姿へと変容しました。その後まもなく、伝統的な縁起の良いデザインと現代的なプログラミングアートが融合した巨大な木版の年画のパターンが夜空に浮かび上がりました。この壮観さに、下で見物する群衆は息を呑みます。

祝祭期間中に千年の文化遺産がよみがえり、かけがえのない文化的奥深さと温かく住み心地の良い魅力のある楊柳青古鎮は、世界が中国伝統文化への理解を深める鮮やかな窓となっています。

ソース： Publicity Department of Xiqing District, Tianjin