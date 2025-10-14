MOTTERU　どこでもピタッとお片付け！ブラッシュアップしたマグシリコンケーブルバンドが登場

株式会社MOTTERU


株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、大人気シリーズsofumoのシリコンケーブルバンドにマグネットタイプを10月14日（火）よりオンラインショップ含むECモールで販売を開始します。


sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット 全2色 (MOT-CBBAND07)

マグネットでピタッと固定ができるケーブルバンド


ケーブルだけでなく、あらゆるアイテムの収納のお手伝いができるアイテムです。


シリコン素材で丸洗いができるのでいつでも清潔に使用できます。



MOTTERUダイレクト(https://motteru.co.jp/product/cable/cable_band_clip/mot-cbband07/)価格：1,680円(税込)　⇒　数量限定 \480オフ 　1,200円(税込)


モニターセール価格　楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-cbband07/)　/　Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-cbband07.html)　/　Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT2KB2KS)


※Amazonはポイント還元になります



カラー：　アーモンドミルク　/　ブルーグレー







● 製品特徴


マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド

家具や壁の金属面に、マグネットでピタッと固定できるケーブルバンドです。普段活用されていなかった空間を収納スペースとして有効活用できます。






あらゆる場所で“マグネット収納”が可能

物が置きっぱなしにされがちなキッチンでも、壁面に収納場所を作ることで、印象がスッキリと整います。


さっと取り出し、さっと戻すことができるようになり、利便性もアップ。


ついつい適当な場所に置いてしまいな鍵も、玄関の壁に収納場所をつくることで、「あれ、どこにいった？」と探し物になることもなくなります。






クセになる柔らかさのシリコン素材

クセになる柔らかさと手触りで使いやすいシリコン素材です。柔らかい素材なので、ケーブルの巻取りも簡単です。



シリコンなので汚れても水洗いができ、衛生的に繰り返し使えます。


熱さ寒さに強いのでキッチンや冷蔵庫でも使えます。






●製品仕様


sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット(MOT-CBBAND07)


[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/263_1_89be0f4476da3d7f877ac73056565343.jpg?v=202510140557 ]

株式会社MOTTERUについて　https://motteru.co.jp/
株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。


----------------------------------


製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。


MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。



MAIL：support@motteru.co.jp


TEL：046-200-7090


平日10時～12時/13時～17時


友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre


平日10時～12時/13時～17時