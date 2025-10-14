通信のふるまいで検知・遮断可能な新機能vCATを10月22日Security Days Fall 2025(東京)内セミナーにて発表

株式会社パイオリンク

株式会社パイオリンク(以下パイオリンク)は、2025年10月21日(火)より開催の「Security Days Fall 2025」内にて、新機能を搭載したセキュリティスイッチ「TiFRONT」(ティーフロント)の展示を行います。

また、翌日10月22日(水) 14時15分からは当社セミナー(C2-07)において「なぜ“スイッチ”がセキュリティの主役になるのか？TiFRONTの挑戦」というテーマで、サイバー攻撃に対するTiFRONTの優位性について登壇を予定しています。

新機能『vCAT』とは？

デコイやハニーポッドのように、仮想空間の罠を作り出し、不正な通信や怪しい通信を取込み検知・遮断を行うといった全く新しい機能です。

日本と韓国で特許を取得しており、パイオリンク独自の機能となっています。

また、以前より搭載されていた しきい値ベースでの検知・遮断を行う「TiMatrix」(ティーマトリックス)とは異なり、通信のふるまいで判断をしているため、TiMatrixで捕らえることのできなかった、しきい値の低い通信、つまりスローパケットに対しても検知・遮断を行うことが出来るようになりました。

さらに、「TiController」(ティーコントローラー)と呼ばれるクラウド上の管理ソリューションにおいて、検知・遮断したマルウェアの発生時刻や検出タイプといった詳細の確認をすることもできるため、攻撃の原因追究や、次に備えるといった観点から役立てることが出来ます。

TiFRONT1台で２つの遮断が可能に

・TiMatrix

以前から搭載されていた、しきい値で判断する遮断方法です。正常な通信は止めることなく不正な通信のみ遮断する機能を持っています。そのため、突然インターネットが使えなくなったり、動かなくなったりといった心配をする必要がありません。

・vCAT(Virtual Cyber Attack Trap)

今回新しく搭載した、しきい値が低く、異常か正常かの判断が難しい不正通信に対して、仮想空間やふるまいベースで検知・遮断を行う機能を持っています。そのため、既知の攻撃にはもちろん、未知の攻撃にも対応することができます。

セキュリティインシデントは年々増加し、特に近年は、スローパケットを使った攻撃も注目されています。

スイッチという端末に近い立場であるが故に、即座に対応し内部拡散を防いでくれるTiFRONT。

しきい値ベースはもちろん、ふるまいベースといった２つの遮断方法が可能になったため、より強固なセキュリティ対策を実現することが出来るようになりました。

2025年10月21日(火)「Security Days Fall 2025」内パイオリンクブースにてTiFRONTの新機能であるvCATのデモンストレーションを実施いたします。

また、翌日10月22日(水) 14時15分からは当社セミナーにおいて「なぜ“スイッチ”がセキュリティの主役になるのか？TiFRONTの挑戦」というテーマでサイバー攻撃に対するTiFRONTの優位性について登壇を予定しております。

●パイオリンクセミナー（席数 残りわずか）

https://f2ff.jp/introduction/11171?event_id=secd-2025-02-tokyo

●Security Days Fall 2025（東京）

https://f2ff.jp/event/secd

●パイオリンクWEBサイト

https://www.piolink.co.jp/index.shtml