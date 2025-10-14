ブースターシート型チャイルドシートの市場規模、2031年に1863百万米ドルに達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「ブースターシート型チャイルドシート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月11日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1182288/booster-seat-type-child-safety-seats
【レポート概要】
ブースターシート型チャイルドシートの世界市場規模は、2024年に1241百万米ドルと推定され、2031年までに1863百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7%％と見込まれています。
ブースターシート型チャイルドシートは、子どもの身長が一定以上に達した際に使用される座面高調整型の安全シートである。シートベルトを正しい位置に導くことで、衝突時の安全性を確保する。軽量かつ設置が容易で、持ち運びや車両間での移動にも適している。欧州のECE規格や日本の安全基準に準拠する製品が多く、安全性能と快適性の両立が重視されている。
1. 製品タイプ別市場分析：Large 8 Year Old、 Large 10 Year Old
ブースターシート型チャイルドシート市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：OEM、 Aftermarket
各用途分野におけるブースターシート型チャイルドシートの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Graco、 Britax、 Recaro、 Joyson Safety Systems、 Maxi-cosi、 Chicco、 Combi、 Jane、 BeSafe、 Concord、 Aprica、 Stokke、 Kiddy、 Ailebebe、 Goodbaby、 Babyfirst、 Best Baby、 Welldon、 Belovedbaby、 Ganen、 ABYY、 Leka、 Lutule
ブースターシート型チャイルドシート市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ブースターシート型チャイルドシート市場の概要と成長見通し
ブースターシート型チャイルドシートの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のブースターシート型チャイルドシート市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
ブースターシート型チャイルドシートを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
