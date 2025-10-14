Waters、次世代バイオ治療薬の開発を加速するための電荷検出質量分析技術を発表





ヘッドライン

Xevo™ CDMS、巨大かつ不均一性の高い生体高分子やウイルスに対して、直接かつ高精度な質量検出を実現。1

タンパク質複合体、核酸、遺伝子送達ベクターを正確に分析し、エンプティー、パーシャル、フル、オーバーフルのウイルスベクターカプシドを1サンプルあたり10分未満で識別可能。2

細胞および核酸評価において、従来法と比較して試料量を100分の1に削減。3

ミルフォード（マサチューセッツ州）, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- Waters Corporation（NYSE: WAT）は本日、次世代治療薬および構造生物学の中心となる広範な超高分子量生体高分子やウイルスに対して、これまでにない測定精度と特性解析を実現するWaters Xevo Charge Detection Mass Spectrometer（電荷検出質量分析計、以下CDMS）を発表しました。細胞・遺伝子治療、mRNA、および複雑なタンパク質治療薬の急速な発展に伴い、研究者はますます巨大かつ不均一な医薬品モダリティの解析において重大な課題に直面しています。しかし、既存の分析ツールは分解能、感度、そしてコンプライアンス対応の点で限界がありました。Xevo CDMSシステムは、最大150メガダルトン（MDa）を超える分子を対象に、粒子単位で直接質量を測定することで、これらの課題を解決します。これにより、これまで解析が困難であったタンパク質複合体、核酸、脂質ナノ粒子、ウイルスベクターなどの詳細な分析が可能になります。

Waters Xevo CDMSは、現在の手法と比較して最大100分の1のサンプル量で、エンプティー、パーシャル、フルといったウイルスベクターカプシドなどの新しいモダリティを高い信頼性で分析します。

「Watersは、高分子分野において戦略的な投資を継続しており、バイオ医薬品分析の特性評価のための高度なツールが、治療法のブレークスルーを推進する上で極めて重要な役割を果たすことを認識しています。本日、これまで測定が不可能であった分子の精密な分析を実現する、業界初のXevo Charge Detection Mass Spectrometerを発表できることを誇りに思います」と、Waters Corporationの社長兼最高経営責任者であるUdit Batra博士は述べています。「私たちは、Xevo CDMSが高分子の特性を開発初期段階でより深く理解できるようにすることで、遺伝子治療薬やその他の先進的モダリティの世界的な開発を加速させると確信しています。これは、人生を変えるような治療法をより多くの患者に届けるために極めて重要です。」

Waters Xevo CDMSは、現在の手法と比較して最大100分の1のサンプル量で、エンプティー、パーシャル、フルといったウイルスベクターカプシドなどの新しいモダリティを高い信頼性で分析します。さらに、1010 vp/mLという低濃度であっても、10分未満で結果を得ることができます。この新たな機能により、プロセス開発中における遺伝子治療薬のリアルタイム特性解析が可能となり、最終的には先進的治療法の安全性と有効性の向上につながります。さらに、CDMSは複雑な分子をシンプルかつ正確に分析するために必要とされていたデコンボリューションや酵素消化を不要にします。この革新的な質量分析技術の進歩は、創薬・基礎研究からプロセス開発、規制当局の承認取得、製造に至るまで、幅広い用途を支援します。

「私たちの使命は、治療法が依然として大きく不足している遺伝性心血管疾患やアルツハイマー病に対する遺伝子治療薬の開発を加速させることです」と、Lexeo Therapeuticsの分析開発および品質管理担当副社長であるTimothy Fenn博士は述べています。「CDMSを用いることで、これまで想像もしなかった新たな問いを立てられるようになりました。これは私たちの分析ワークフローにおけるゲームチェンジャーであり、数分で正確かつ再現性の高い結果を得ることを可能にします。」

Xevo CDMSの中核を成すのは「静電リニアイオントラップ（ELIT）」であり、イオンのm/zと質量を同時に測定することで、個々のイオンの直接測定を実現します。この革新的な技術は、インディアナ大学のMartin Jarrold教授およびDavid Clemmer教授（いずれもDistinguished Professor）によって設立されたMegadalton Solutionsとインディアナ大学によって開発されました。Watersは、商業化の加速を目的として、2022年にインディアナ大学の技術資産および知的財産権を取得しました。

Waters Xevo CDMSシステムは、GxP対応のwaters_connect™ソフトウェアを搭載しており、現在すでに受注を開始しています。

企業情報：Waters Corporation（NYSE:WAT）は、分析機器、分離技術、ソフトウェア分野における世界的リーダーであり、65年以上にわたりライフサイエンス、マテリアルサイエンス、食品科学、環境科学の分野に貢献しています。同社は、医薬品の有効性、食品の安全性、水の純度、そして日常的に使用される製品の品質と持続可能性を確保することに貢献しています。世界100か国以上で、7,600人を超える情熱的な社員が、研究所、製造現場、医療機関などでお客様と協働し、先進的な科学の恩恵を迅速に社会へ届けることを目指しています。

Waters、Xevoおよびwaters_connectは、Waters Technologies Corporationの商標です。

追加情報：

・製品ページ

問い合わせ先

Molly Gluck

広報部門統括責任者

Waters Corporation

molly_gluck@waters.com

携帯電話： +1.617.833.8166

参考資料：

1 100kDa未満の各種分子種から、150MDaを超えるチクングニアウイルス複合体まで、装置上での質量分析を実証。

2 AAVの特性解析を可能にするために、統計的に十分な数のイオンを取得するのに要した時間。

3 サンプル調製に必要なサンプル量の目安を示す。実際の分析で消費されるサンプル量は5µL未満。



