グアテマラ人ビデオブロガーが武漢で中国文化の魅力を体験－凧の職人技と伝説のヒロインの出会い

AsiaNet 201140 （0258）

【武漢（中国）2025年10月14日新華社＝共同通信JBN】中国中部・武漢市黄ヒ区の木蘭草原でこのほど、World Kite Cup Mulan Wuhan 2025 & National Sports Kite Championship（2025年武漢木蘭世界カイト（凧）カップ＆全国スポーツカイト選手権大会）が開催されました。グアテマラ人ビデオブロガーのCelia Judith del Rosario Esquivel Salgueroさんはこのイベントに参加し、中国文化の祭典の華やかなハイライトを撮影・シェアしました。

Celiaさんは実体験をもとに、中国の凧の職人技、大切に守られてきた無形文化遺産、そして由緒ある木蘭文化の魅力を探る旅へと視聴者を誘いました。

黄ヒ区政府が主催団体の1つとなったWorld Kite Cupには、世界20以上の国・地域から50人のトップアスリートが集まりました。競技種目はスポーツカイト・シーケンスレース、4ライン個人／デュオ／チームバレエイベント、2ラインチームバレエコンテスト、規定動作チャレンジなどでした。また、National Sports Kite Championshipも同時開催され、国内30チームから約120人のアスリートが7つの競技で熱戦を展開しました。

大規模ソフトカイトを専門とする国内の10チームが招待され、圧巻のパフォーマンスを会場で展開しました。同チームは、ペンダントカイトや巨大な「rolling dragon（転がる竜）」カイト、創造性豊かなデザインの様々なソフトカイトなどを披露しました。夜になると、発光カイト・パフォーマンスチームが主役となり、内蔵LEDライトを装備したユニークなカイトを揚げ、木蘭草原の夜空を鮮やかな光で彩りました。

Celiaさんは見て回りながら、「中国チームは本当にクリエーティブです。あらゆる形やデザインの凧が生きているようです。これらの凧はチームの皆さんのスキルを見せるだけでなく、そこには母国への愛も込められています」と感嘆しました。

頭上に舞う凧の多くには、ジャイアントパンダ、ひょうたん童子（Calabash Brothers）、ナタ（Ne Zha）、さらには中国の宇宙飛行士など、中国文化を象徴するアイコンが描かれていました。

2つの凧がとりわけ人々の目を引きました。1つは「Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei's Oath in the Peach Garden（劉備・関羽・張飛の桃園の誓い）」という古代の義兄弟の物語をテーマにしたもので、川劇（四川オペラ）の108枚の仮面で飾られていました。もう１つは重さがわずか400グラム、制作に2カ月を要した精巧な中国竜頭ムカデ凧でした。

国際審査員のNilza Tessa-Gambassiさんは「私たちは欧州のチームと競い合いましたが、中国の凧作りの質の高さには本当に驚きました。凧文化がこのように深く根付いた国で、凧への情熱を追求できることは大変光栄です」と述べました。

Celiaさんは「中国では、竜は幸運の文化的象徴」と無形文化遺産ワークショップで学びました。イ坊凧職人技能の国家級伝承者であるYang Hongwei氏の指導を受け、Celiaさんは竜頭凧一式をうまく組み立てることができました。

Yang氏の説明によると、展示されている凧は絹の表面に竹の骨組みを接着したもので、新年の絵画モチーフで飾られています。花や鳥、縁起の良い生き物のほか、「Annual Surplus（今年もおカネが儲かりますように）」（繁栄を意味する同音異義語の遊び）、「Liu Hai Teases the Golden Toad（劉海が財運向上のカエルをからかう）」（幸運にまつわる古典的な物語）といった象徴的な場面が描かれています。

Celiaさんはまた、「ムーラン（Mulan）」の物語に強い関心を示しました。ムーランの物語を描いた壮大な実写版作品の主演俳優、Cai Jingwenの指導を受け、馬に乗り、戦場へと赴いたムーランの勇敢な精神を体現しました。

この実写版作品は、古代の戦場を再現したセット、包囲攻撃の兵器、花火のエフェクト、そして圧巻の馬術スタントを駆使し、父の後を継いで軍隊に加わったムーランの壮大な物語を鮮やかに再現します。

草原と砂丘の境界には、モロッコ風リゾートホテルがひっそりとたたずんでいます。バオバブの木、サボテン、砂岩の要素を巧みにデザインに取り入れ、滞在する世界のアスリートに、他にはない体験を提供しています。Celiaさんはこのイベントを温かくたたえ、世界に向けてこう呼びかけました。「武漢はこの凧フェスティバルを文化の祭典へと発展させました。これは、中国の凧がいかに美しいかを世界中の人々に知ってもらえる祭典です。ぜひ武漢を訪れ、凧フェスティバルを楽しみ、この都市の魔法をご自身で感じてください」

武漢市黄ヒ区にある木蘭草原は、本当の中国ムーランの魅力を持つ世界クラスの景勝地として知られ、「National Hot Air Balloon Elite Challenge（全国熱気球エリートチャレンジ）」や「International Kite Invitational Tournament（国際カイト・インビテーション選手権）」といった大規模な国際イベントを9年連続で主催してきました。今日では、中国の伝統文化とスポーツ観光を世界に発信する重要なプラットフォームになっています。

ソース：Government of Huangpi District, Wuhan