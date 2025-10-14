「あべのハルカス」に韓国発のセルフフォトブース「Photomatic」を常設へ＜2025年10月15日(水)から＞

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）は、セルフフォトブランド「Photomatic」を「あべのハルカス」に常設することを決定しました。「あべのハルカス」の魅力を収める限定フレーム全8種やIPコラボレーションしたフレームなどをご用意し、2025年10月15日(水)からあべのハルカス16階に設置します。

大阪・関西のランドマークとして知られる、高さ300mを誇る超高層複合ビル「あべのハルカス」で、Photomaticの高品質な写真体験を提供することで、訪れるみなさまの思い出づくりに貢献します。あべのハルカスの外観や「ハルカス300（展望台）」キャラクターの「あべのべあ」オリジナルフレームで、旅の思い出や特別な日の記念として、Photomaticでの撮影をお楽しみください。

「ここでしか撮れない」あべのハルカス限定フレームも登場

今回設置されるフォトブースでは、「あべのハルカス」の外観や、「ハルカス300（展望台）」キャラクターの「あべのべあ」をデザインしたオリジナルフレームで撮影をお楽しみいただけます。ほかにも、通常フレームやIPコラボフレームなどの撮影も可能です。（※1）

誰でもナチュラルかつハイクオリティーな撮影を体験していただけるPhotomaticで、旅の思い出や特別な日の記念として、心に残る1枚をぜひ撮影してみてください。



＜あべのハルカス 限定フレーム＞

フレーム：全8種

金額：1回 900円（税込）（2枚出力＋静止画・動画データ）

※1 時期によってフレーム数やデザインの変動がございます。

設置概要

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/