4,000通り以上の組み合わせから“私だけ”の1枚を。「オーダーメイドバスマット」を自由が丘で！「マット＆ラグファクトリー自由が丘店」にて、期間限定で販売

オカ株式会社（本社：和歌山県海南市、代表取締役：岡洋平）の直営店「Mat&Rug Factory（マット＆ラグファクトリー）自由が丘店」にてお客様が自由にカスタマイズできる「乾度良好Dナチュレオーダーメイドバスマット」の期間限定販売を行います。2025年11月20日（木）までの受付となります。

特設サイト：https://oka-kk.co.jp/store/events/ordermat_fair.html

■ 企画背景：日々に寄り添う“自分らしさ”

私たちは、日々の暮らしの中で「これを選んでよかった」と心から思える瞬間を大切にしています。機能性や流行だけではなく、自分の感性や好みに素直に向き合い、身の回りのものをじっくりと選ぶ。その丁寧な選択こそが、暮らしを豊かにすると考えています。

毎日使うバスマットだからこそ、愛着を持って長く使ってほしい。既製品にはない、自分らしさを表現した“私だけ”の1枚を創り上げる体験を、お客様にお届けします。

■ 店舗での特別なオーダー体験

この「オーダーメイドバスマット」の魅力は、オンラインでは得られない、店舗での特別なオーダー体験にあります。

壁一面に広がる糸のディスプレイ

店内に入ると、壁一面に美しくディスプレイされた12色の糸が出迎えます。厳選して選んだ特別な12色。糸を手に取り、色の見え方を確認しながら、「これだ！」という1色をお選びいただけます。

バイアステープとの組み合わせをシミュレーション

バイアステープも全12色を実物でご覧いただけます。選んだ糸との色の組み合わせをその場で試せるので、より完成イメージが膨らみ、デザインの楽しさが広がります。

質感を確認できる実物見本

マットの高さは「ふんわりと贅沢な踏み心地の29mm」と「お手入れしやすく軽やかな13mm」の2種類をご用意。実際に触れて、ご自身の好みの質感をお選びいただけます。

■ 商品特徴：4,032通りから生まれる、あなただけのデザイン

選べる項目は5つ。その組み合わせは実に4,032通りにのぼり、あなただけのオリジナルバスマットが完成します。

糸の色（12色）: それぞれの色に込められたストーリーとコンセプトをご紹介します。

縁取りのバイアステープ（12色）: 糸との組み合わせで、個性的なデザインが楽しめます。

マットの高さ（2種類）: ふんわりと贅沢な踏み心地の「29mm」と、お手入れしやすい「13mm」

サイズ（7種類）: 36×55cm・45×65cm・50×80cm・70×70cm・60×90cm・70×100cm・90×120cm 脱衣所のスペースに合うサイズが見つかります。

滑り止め加工（有無）: 安全性や使い勝手に合わせて選択可能です。

■ 販売概要

商品名: 乾度良好Dナチュレオーダーメイドバスマット

販売期間: 2025年11月20日（木）まで

販売場所: Mat&Rug Factory（マット＆ラグファクトリー）自由が丘店

住所: 東京都目黒区自由が丘2丁目8-9 筧ビル 101

Google Mapsで見る :https://maps.app.goo.gl/RU8k8ucWWxfNYkh86

営業時間: 10:30～18:30

価格:

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106177/table/19_1_a83730c6d67a16a54af1b36ebc7fddd4.jpg?v=202510140357 ]

URL: https://oka-kk.co.jp/store/events/ordermat_fair.html

ご注意事項：

- 納期はオーダー決定後より40日以上程度お日にちを頂いております。※悪天候や災害などにより40日以上お時間がかかる場合がございます。- 職人がお客様のオーダーを受けてから一枚一枚丁寧に作り上げるため、お届けできる数に限りがございます。納期が大幅に遅れる場合がございます。- オーダー製品は全て手作りのため、多少の誤差が生じる場合があります。（±２cm 程度）- 当製品の性質上、返品・お取替えはお受けできません。

■Mat&Rug Factory（マット＆ラグファクトリー）自由が丘店について

Mat&Rug Factory（マット＆ラグファクトリー） は、バス、キッチン、トイレ、玄関のマットを中心に、水回りの生活雑貨を、機能性とデザイン性にこだわって取り揃えているお店です。毎日の暮らしが便利に、快適になる生活雑貨をご提案しています。

■公式SNS

マット＆ラグファクトリー Instagram

https://www.instagram.com/mat_rug/

マット＆ラグファクトリー自由が丘店 Instagram

https://www.instagram.com/mat_rug_jiyugaoka/

マット＆ラグファクトリー自由が丘店 LINE

https://lin.ee/cu4iEOf

【本件に関するお問い合わせ先】

[オカ株式会社] 担当：中川

TEL：073-488-0336

E-mail：nakagawa-sa@oka-kk.co.jp