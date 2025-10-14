冬の暖房の新定番に。こたつから出ずに動きまわれるパーソナルな暖房『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を10月14日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750
本製品は、家中どこでも暖かく過ごせる、自分専用の着るこたつです。
使い方は寝袋のように足を入れて下半身をすっぽり覆って使用。
着たまま足を出して移動もできるため、こたつの暖かさを手放さずに家事をこなせます。
足元も含む前面部全体が温まるヒーターを内蔵。
ヒーター温度は 5段階（約36度／約39度／約42度／約45度／約48度）＋ダニ対策モード（約53度）で設定が可能。
消し忘れ防止に役立つオフタイマー（30分／60分／120分／240分）機能付。
新たに「ダニ対策モード」とオフシーズンに便利な「収納袋」を搭載してさらに便利になりました。
消費電力は55Wで一般的なこたつ（300W）と比べても約1/5の電気代で省エネ。
こたつは暖かいけれど場所をとる。こたつを置く場所がない。家族で自分だけが寒がり。
そんな方におすすめの『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」』です。
＜製品特長＞
■着たまま歩き回れる一人用の着るこたつ
■「おひとりさま用着るこたつ」シリーズで累計出荷台数9万台を突破
■前面全体を温めるヒーター内蔵 全体を包み込んで暖める
■足先までヒーターがあるのでつま先も暖かい
■5段階の温度設定＋ダニ対策モード搭載
■30分～240分のオフタイマー内蔵で消し忘れ防止
■1時間使用しても電気代約1.7円 冬の暖房代をお得に
■使わないときは収納袋に入れてコンパクトに収納
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UQLw2qzQd48 ]
＜仕様＞
・本体サイズ／幅45×奥行30×高さ110(cm)
・コントローラーサイズ／幅5×奥行2×高さ15(cm)
・本体重量／約2kg
・コントローラー重量／約190g（電源ケーブルの重さを含む）
・電源／AC100V 50/60Hz
・消費電力／約55W
・タイマー／4段階(30分/60分/120分/240分)
・モード／温度6段階
(弱：約36度/弱中：約39度/中：約42度/中強：約45度/強：約48度/ダニ対策：約53度)
・材質／本体：ポリエステル100%
コントローラー：ABS
・安全装置／温度ヒューズ
・ケーブル長／電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ：約1.4m
コントローラーから本体ソケットまでの長さ：約0.7m
全長：約2.3m
・セット内容／本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅460×奥行300×高さ150(mm)
・パッケージ込み重量／約2.5kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/10/14
・型番／KTTK25CBW
・JAN／4580060603466
ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」
[販売価格] 12,800円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004750(https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783