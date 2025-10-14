冬の暖房の新定番に。こたつから出ずに動きまわれるパーソナルな暖房『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を発売

写真拡大 (全18枚)

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を10月14日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750









本製品は、家中どこでも暖かく過ごせる、自分専用の着るこたつです。


使い方は寝袋のように足を入れて下半身をすっぽり覆って使用。


着たまま足を出して移動もできるため、こたつの暖かさを手放さずに家事をこなせます。


足元も含む前面部全体が温まるヒーターを内蔵。


ヒーター温度は 5段階（約36度／約39度／約42度／約45度／約48度）＋ダニ対策モード（約53度）で設定が可能。


消し忘れ防止に役立つオフタイマー（30分／60分／120分／240分）機能付。


新たに「ダニ対策モード」とオフシーズンに便利な「収納袋」を搭載してさらに便利になりました。


消費電力は55Wで一般的なこたつ（300W）と比べても約1/5の電気代で省エネ。


こたつは暖かいけれど場所をとる。こたつを置く場所がない。家族で自分だけが寒がり。


そんな方におすすめの『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」』です。




＜製品特長＞


■着たまま歩き回れる一人用の着るこたつ


■「おひとりさま用着るこたつ」シリーズで累計出荷台数9万台を突破


■前面全体を温めるヒーター内蔵　全体を包み込んで暖める


■足先までヒーターがあるのでつま先も暖かい


■5段階の温度設定＋ダニ対策モード搭載


■30分～240分のオフタイマー内蔵で消し忘れ防止


■1時間使用しても電気代約1.7円 冬の暖房代をお得に


■使わないときは収納袋に入れてコンパクトに収納




















[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UQLw2qzQd48 ]


＜仕様＞


・本体サイズ／幅45×奥行30×高さ110(cm)


・コントローラーサイズ／幅5×奥行2×高さ15(cm)


・本体重量／約2kg


・コントローラー重量／約190g（電源ケーブルの重さを含む）


・電源／AC100V 50/60Hz


・消費電力／約55W


・タイマー／4段階(30分/60分/120分/240分)


・モード／温度6段階


　　　　　(弱：約36度/弱中：約39度/中：約42度/中強：約45度/強：約48度/ダニ対策：約53度)


・材質／本体：ポリエステル100%


　　　　コントローラー：ABS


・安全装置／温度ヒューズ


・ケーブル長／電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ：約1.4m


　　　　　　　コントローラーから本体ソケットまでの長さ：約0.7m


　　　　　　　全長：約2.3m


・セット内容／本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅460×奥行300×高さ150(mm)


・パッケージ込み重量／約2.5kg


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2025/10/14


・型番／KTTK25CBW


・JAN／4580060603466





ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」


[販売価格] 12,800円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004750(https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322　


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-0021　 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783