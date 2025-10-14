冬の暖房の新定番に。こたつから出ずに動きまわれるパーソナルな暖房『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」』を10月14日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750

本製品は、家中どこでも暖かく過ごせる、自分専用の着るこたつです。

使い方は寝袋のように足を入れて下半身をすっぽり覆って使用。

着たまま足を出して移動もできるため、こたつの暖かさを手放さずに家事をこなせます。

足元も含む前面部全体が温まるヒーターを内蔵。

ヒーター温度は 5段階（約36度／約39度／約42度／約45度／約48度）＋ダニ対策モード（約53度）で設定が可能。

消し忘れ防止に役立つオフタイマー（30分／60分／120分／240分）機能付。

新たに「ダニ対策モード」とオフシーズンに便利な「収納袋」を搭載してさらに便利になりました。

消費電力は55Wで一般的なこたつ（300W）と比べても約1/5の電気代で省エネ。

こたつは暖かいけれど場所をとる。こたつを置く場所がない。家族で自分だけが寒がり。

そんな方におすすめの『ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」』です。

＜製品特長＞

■着たまま歩き回れる一人用の着るこたつ

■「おひとりさま用着るこたつ」シリーズで累計出荷台数9万台を突破

■前面全体を温めるヒーター内蔵 全体を包み込んで暖める

■足先までヒーターがあるのでつま先も暖かい

■5段階の温度設定＋ダニ対策モード搭載

■30分～240分のオフタイマー内蔵で消し忘れ防止

■1時間使用しても電気代約1.7円 冬の暖房代をお得に

■使わないときは収納袋に入れてコンパクトに収納

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UQLw2qzQd48 ]

＜仕様＞

・本体サイズ／幅45×奥行30×高さ110(cm)

・コントローラーサイズ／幅5×奥行2×高さ15(cm)

・本体重量／約2kg

・コントローラー重量／約190g（電源ケーブルの重さを含む）

・電源／AC100V 50/60Hz

・消費電力／約55W

・タイマー／4段階(30分/60分/120分/240分)

・モード／温度6段階

(弱：約36度/弱中：約39度/中：約42度/中強：約45度/強：約48度/ダニ対策：約53度)

・材質／本体：ポリエステル100%

コントローラー：ABS

・安全装置／温度ヒューズ

・ケーブル長／電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ：約1.4m

コントローラーから本体ソケットまでの長さ：約0.7m

全長：約2.3m

・セット内容／本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅460×奥行300×高さ150(mm)

・パッケージ込み重量／約2.5kg

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/10/14

・型番／KTTK25CBW

・JAN／4580060603466

[販売価格] 12,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004750(https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750)

