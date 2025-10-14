【期間限定】小さくても本格派なプチパン、もりもと「はかり売りパン」の誕生25周年プロジェクトが始まります。

株式会社もりもと



もりもと公式WEBサイト▶https://www.haskapp.co.jp



大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぐ株式会社もりもと(本社：北海道千歳市、代表取締役社長：森本真司)は、2000年から販売開始した小さいけれど本格派なプチパン「はかり売りパン」が2025年で25周年を迎えます。感謝をお伝えする周年の始まりとして、25年間いつも皆様の近くにあった「はかり売りパン」との思い出を教えていただく「『25年、いつも近くに』はかり売りパン思い出エピソードキャンペーン」を第1弾として実施いたします。応募期間は2025年10月8日(水)～10月31日(金)です。

■25年間皆様に育てていただいた、「はかり売りパン」とのエピソードを募集いたします。

小さいけれど本格派なプチパン「はかり売りパン」は、25年に渡りご支持いただいております。特に昨今の価格高騰の中においては、気軽に本格的なお味をお楽しみいただけるシリーズとして、より一層注目が高まっています。必要な分だけご購入できる点においても、SDGs12項目に合致する「食品ロス削減」を意識されるお客様にご共感いただいています。

今回のエピソードキャンペーンでは、「何気ない日常の一コマ」「北海道旅行の際の思い出」「初めて出会った時の記憶」など、どんなエピソードでもお教えいただきたく第1弾のキャンペーンとして募集いたします。

「『25年、いつも近くに』はかり売りパン思い出エピソードキャンペーン」募集要項

【応募期間】

2025年10月8日(水)9:00～10月31日(金)23:59:59

【応募内容】

「はかり売りパン」にまつわるエピソードであれば、どんなものでも構いません。

ただし、実体験に基づくエピソードに限ります。

【応募エピソードの発表】

ひとつひとつのエピソードを読ませていただき、10個のエピソードを選び2025年11月中旬～

下旬頃、もりもと直営店舗・公式WEBサイトにて発表いたします。

【プレゼントの内容】

ご応募いただいた方へ「お好きなはかり売りパン25個」をプレゼントいたします。

※プレゼントは、はかり売りパン販売店舗でのお渡しとなります。

■詳細について(応募フォーム)▶https://forms.gle/EvfMuEXn48acvuMM7

■本件に関するお問合せ先

もりもとお客様相談センター 0120-24-4181(月～金9：00～17：00)

北海道と共に生きるもりもととは

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぎ、北海道に創業して75年以上になりました。北海道と共に生きる企業として、北海道の素晴らしい素材を使用し様々なスイーツやパンを開発、販売。生産者様とお客様にお届けしています。

北海道産の木材を使用した店内は、あたたかな木の温もりとガラスファサードが特徴です(千歳本店)