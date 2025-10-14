新発想の“飲むお蕎麦”で十割蕎麦をポータブルにする革新のドリンクがSOBA FUTATSUで誕生！10月31日(金)グランドオープンより提供開始
株式会社マッシュフードラボ（代表取締役社長：近藤広幸、本社：東京都千代田区）が2025年10月31日(金) 、玉川高島屋S・C 西館１Fにグランドオープンする十割蕎麦の新ブランド「SOBA FUTATSU（ソバ フタツ、以下FUTATSU）」は、十割蕎麦を“飲むお蕎麦”として楽しむ、新発想の飲むお蕎麦 『SOBAYU Latte』と『SOBAYU』を販売いたします。
厳選した素材を使った十割蕎麦をご提供する「本格」の追求と、ふらっと立ち寄りたくなる居心地のよい「気軽」さの、二要素の調和を表す屋号を掲げる「FUTATSU」。そこにあるのは、「国産十割蕎麦」と飲むお蕎麦「SOBAYU」という、十割蕎麦の二つの楽しみ方という側面も。
近年の健康志向で高まりを見せる、「健康」を超えたウェルパ（ウェルビーイング・パフォーマンス）志向や、食事を通じて美容・健康をサポートしたいというニーズいうニーズ。また、忙しい現代人にとって、重視されるようになったタイパ（タイム・パフォーマンス）。どちらも一緒に叶えることができる、新しい食を提案します。
カフェのような気軽な空間で、本格的な十割蕎麦をお楽しみいただけるFUTATSUを、様々なシーンや用途でご活用ください。
今までにない十割蕎麦の楽しみ方ー「SOBAYU」と「SOBAYU Latte」
私たちの健康や美容をサポートすることができる栄養素を、たくさん持っている蕎麦。
たとえば代表的な成分「ルチン」には強い抗酸化力。
エネルギー代謝の助けとなり、疲労を軽減する「ビタミンB群」。
ほかにも、良質なたんぱく質や食物繊維、ミネラルなど、蕎麦は多くの魅力的な栄養・機能性を携えていることから“究極のウェルネスフード”と言っても過言ではないのではないでしょうか。
忙しくて食事をとる時間がないときや少しおなかの空いた時に、十割蕎麦をハンディに楽しめたら。
ファッションやコスメを主軸に運営する当社マッシュグループでは、食事の時間も惜しい！と過ごす日であっても、楽しく美しく過ごそうと奮闘する女性の姿をたくさん目にします。
そんなエネルギッシュな姿をヒントに、この商品は生まれました。
FUTASUは、十割蕎麦をもっと身近に楽しむ新しいカルチャーを「SOBAYU」と「SOBAYU Latte」でも作っていきます。
SOBA FUTATSU 新ブランド創出趣旨
SOBA FUTATSU メニューなど詳細
上質な十割蕎麦を飲み物としてシンプルに味わう「SOBAYU」
蕎麦の後に楽しむ蕎麦湯とは一味違う、“飲むお蕎麦”「SOBAYU」に仕上げました。
店の石臼で挽いた蕎麦粉ならではの香りと、なめらかでほっとするのど越しをお楽しみください。
小さいながら、小腹の不安を解消してくれます。
食事の時間がない。
移動時間を活用したい。
「SOBAYU」は、こうしたシーンで忙しいひとの味方として十割蕎麦が寄り添えるイメージで開発した商品です。
＜「SOBAYU」の楽しみ方＞
カウンターに、ミネラル豊富な塩を5種以上ご用意しています。
お好きなものを選んで調味し、SOBAYUを味わってください。
意外にも相性のよいハーブソルトが、FUTATSUのおすすめです。
販売価格 ：290円（税込）
アレルゲン：そば（特定原材料28品目中）※調理工程上、乳成分が微量に混入する可能性があります。
きめ細やかでクリーミーな「Hot SOBAYU Latte（ホット ソバユラテ）」
なめらかな飲み口がしあわせを運ぶ「Ice SOBAYU Latte（アイス ソバユラテ）」
蕎麦のもっちりとした性質を活かした、カフェラテスタイルの“飲むお蕎麦”です。
豊かなカフェの香りを抱いたきめ細やかな泡を楽しんでいくと、最後にふわっと、蕎麦が口の中に広がります。
ほっと一息つきながら小腹を満たしていただけるよう、血糖値が急上昇しにくいといわれるアガベシロップで、ほんのりスイートな味わいに。甘みのある飲物が苦手な方でも「また飲みたい！」と思っていただけるように、すっきりとした後味に仕上げています。
SOBAYUシリーズは、まずは３種類の楽しみ方でデビューします。今後、季節のフレーバーも登場する予定です。
販売価格 ：各540円（税込）
アレルゲン：乳・そば（特定原材料28品目中）
SOBAYUとSOBAYU Latteは、バガスを使用した紙コップでご提供します。
バガスとは、年間で１億トン近く発生しているというサトウキビの搾りかすのこと。これに成長の早い竹や麦わらを混ぜ合わせて「バガス容器」は製造されます。
飲み口だけでなく、お渡しする容器も地球にやさしいドリンクです。
※実際のご提供はグラスマグを使用いたしませんこと、ご了承ください。
＊SOBAYU Latte（ソバユラテ）は商標出願中です。
＊この記事中での「十割蕎麦」は、小麦粉不使用、蕎麦粉100%使用であることを示しています。
【オープニングキャンペーン】蕎麦クッキーを先着300名様にプレゼント
未体験の“飲むお蕎麦”「SOBAYU」「SOBAYU Latte」の誕生と、SOBA FUTATSUグランドオープン を記念し、「SOBAYU」「SOBAYU Latte」をご購入いただいたお客様先着300名様へマッシュグループの社員食堂「MASH KITCHEN」特製の蕎麦クッキーを１枚プレゼントいたします。
ぜひこの機会に「SOBAYU」「SOBAYU Latte」の味わいをお試しください。
＜概要＞
10月31日(金)グランドオープンより、「SOBAYU」メニュー1点お買い上げにつき、蕎麦クッキー１個を先着順で300名様にプレゼント
SOBA FUTATSUについて
本格と気軽、FUTATSUある幸せ
厳選素材の十割蕎麦を、シンプルな空間で軽やかに食べていただきたい。
そんな想いを形にしたのが「SOBA FUTATSU」です。
日本産の蕎麦粉
鹿児島県指宿産の最高級の鰹節を使用した芳醇な出汁
たっぷりと時間をかけて仕込むまろやかなかえし
こだわりを詰めこんだ蕎麦を通じて、"おいしいウェルネス"をお届けします。
株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日にカラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
2025年1月1日、株式会社マッシュライフラボから社名を変更いたしました。 株式会社マッシュフードラボ HP(https://www.mashfoodlab.com/)