こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京造形大学CS祭（芸術祭）『X×X』（クロス）を開催！
東京造形大学（所在地：東京都八王子市、学長：生嶋順理）は、2025年10月17日（金）－19日（日）の3日間、CS祭（芸術祭）『X×X』（クロス）を開催いたします。
東京造形大学の芸術祭である「CS祭」は、学生のみで構成されているCS祭実行委員会が企画・運営を行っています。今年のテーマは『X×X』（クロス）。テーマのXは10の専攻と未知数のXを示しています。専攻と未知数を掛け合わせ、参加者に学部、専攻を超えた新しい世界へ向かっていってほしいという願いと、専攻と無限の可能性をぶつけ合い境界線を押し広げるCS祭にしたいという思いが込められています。当日は、学生が制作した作品や雑貨を購入することができるマーケットや、作品展示、フードスタンド、パフォーマンス、進学相談会（18日（土）のみ）などが予定されています。入退場自由。ぜひこの機会に東京造形大学へお越しください。
■ 実施概要
名 称：CS祭（芸術祭）『X×X』（クロス）
会 期：2025年10月17日（金）－10月19日（日） 予約不要・入退場自由
時 間：17日（金）12：00－18：00／18日（土）・19日（日）10：00－18：00
場 所：東京造形大学（東京都八王子市宇津貫町1556）
■ 東京造形大学について
1966年創立。服飾デザイナーの桑澤洋子により東京都八王子市に設立された美術大学。デザインと美術を「造形」という幅広い観点から総合的にとらえ、固定概念にとらわれない柔軟な発想力で学生の独自性を育む教育を実践している。
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都八王子市宇津貫町1556
TEL：042-637-8755
FAX：042-637-8164
メール：kikaku@zokei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/