【日本大学】１つの会場で日大のすべてがわかる！「日本大学オープンユニバーシティ」を初開催［11/23（日・祝）］
日本大学は、これまで各学部（各キャンパス）でオープンキャンパスを実施してきましたが、「１か所で色々な学部学科の話が聞きたい！」という多くの声にお応えし、日本屈指の学部・学科数を誇る総合大学としての強みを最大限に活かした初の試みとして、１１月２３日（日・祝）に、「日本大学オープンユニバーシティ」を開催します。
本イベントの最大の特徴は、多様な学問分野が集結する本学のスケールを活かし、全学部学科、通信教育部、短期大学部が一同に会する点です。
メイン会場では、各学科の教員と在学生が来場者の皆様をお迎えし、学科の特徴、魅力、学べること、卒業後の進路、キャンパスライフ等についてご紹介します。これまでの学部ごとの個別開催では実現し得なかった、本学が持つ「総合大学」としての学問の奥行きと多様性を肌で感じていただけます。
なお、当日は、大貫 進一郎学長、林 真理子理事長が来場者をお出迎えし、皆様の来場を歓迎いたします。
是非、会場に足をお運びいただき、教員や在学生から生の声をお聞きください。また、進学相談会を同時開催し、進学アドバイザーが入試制度や試験内容など様々なご質問にお答えします。
【開催概要】
日 時：令和7年１１月２３日（日・祝）
［メイン会場］午前の部10:00～12:30／午後の部13:30～16:00
［進学相談会場］10:00～16:00
場 所：ベルサール新宿グランド https://maps.app.goo.gl/uM3gaCB1oDxgVq1n9
東京都新宿区西新宿８－１７－３ 住友不動産新宿グランドタワー
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」１番出口徒歩４分
都営大江戸線「都庁前駅」Ａ５出口徒歩８分
対象：高校生・中学生・受験生・保護者・教員など
参 加 費：無料
参加方法：事前申込制
日本大学オープンユニバーシティ特設サイト
https://www.nihon-u.ac.jp/openuniv/ からお申込みください。
【注目point！】
■メイン会場には、日本大学の全学部学科、通信教育部、短期大学部が集結！学科ごとに全８８ブースを設け、教員と在学生が常駐して大学での学びを紹介します。
■入試相談会場では、 個別進学相談ブースで進学アドバイザーが質問にお答えします。「入試直前！英語受験対策講座」「学部別総合型選抜入試対策講座」など、各種講座も開催予定です。
■日本大学での学びはもちろん、ご自身の興味・関心を見つけ、大学での学びへの理解を深めるきっかけにもなります。
詳細は、特設サイトをご覧ください。
▼日本大学オープンユニバーシティ特設サイト（事前申込みもこちらから）
https://www.nihon-u.ac.jp/openuniv/
【お問い合わせ先】
日本大学オープンユニバーシティ担当
E-mail: adm.nichidai.openuniv@nihon-u.ac.jp
