【日本大学】１つの会場で日大のすべてがわかる！「日本大学オープンユニバーシティ」を初開催［11/23（日・祝）］

メディア芸術を学ぶ日本・アメリカ・韓国の学生97人による合同展覧会をメディア芸術の拠点、東京工芸大学中野キャンパスで開催 ― 日米韓学生交流展「わたしたちの視点 / Our Perspectives / 우리의 관점」