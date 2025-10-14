こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ニコンミュージアム」開館10周年、記念企画を実施
ニコンのゆかりの地、西大井でのリニューアルオープンから1周年
株式会社ニコンが運営する「ニコンミュージアム」は、2025年10月に開館10周年を迎えます。本ミュージアムは2015年10月にニコン創立100周年プロジェクトの一環として品川で開館し、本社の移転に伴い、2024年10月に東京都品川区西大井に移転、リニューアルオープンしました。
今回、開館10周年、そしてリニューアルオープン1周年を迎えるにあたり、記念企画を実施します。
記念企画
記念企画第一弾では、「ニコンミュージアムオリジナルカード 10周年記念バージョン」を、来館者アンケートにご回答いただいた方にプレゼントします。カード裏面のQRコード※をスマートフォンなどで読み取っていただくと、10周年ロゴをレイアウトした特別なオリジナルフォトフレームが表示され、館内の記念撮影などをお楽しみいただけます。また、ミュージアムショップでは、10周年デザインのタオルやクリアファイルなどの期間限定グッズを販売します。
10周年記念に関する詳細や新たな企画は、決定次第、ニコンミュージアムのウェブサイトにてお知らせします。
ニコンミュージアムウェブサイト：https://www.jp.nikon.com/company/corporate/museum/#news
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
同時開催：企画展「大井での軌跡 -ニコンと街と人と-」
ニコンミュージアムでは、2025年10月30日（木）から、西大井でのリニューアルオープン後初となる企画展「大井での軌跡 -ニコンと街と人と-」を開催します。創業翌年の1918年から、ニコンは大井の街とともに一世紀を超える歴史を歩んできました。本展では、ニコンと大井がともに歩んできた歴史、大井の地で生まれた技術と製品に加え、ニコンが街と紡いできた数々の物語をエピソードとともにたどります。人々の想いや出来事が息づくエピソードを、当時の地図や写真、実物の製品、映像でご体感ください。
【名称】 「大井での軌跡 ―ニコンと街と人と―」
【会期】 2025年10月30日（木）～2026年3月21日（土）
【会場】 ニコンミュージアム
【入場料】 無料
展示内容や詳細は以下ウェブページにてご確認いただけます。https://www.jp.nikon.com/company/corporate/museum/sp_exhibition/
施設概要
https://digitalpr.jp/table_img/2206/120064/120064_web_1.png
関連リンク
ニコンミュージアムウェブサイト
https://www.jp.nikon.com/company/corporate/museum/
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2025/1014_02.html
