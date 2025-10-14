2025年10月吉日

大阪キャンピングカーフェア2025実行委員会

いよいよ開催！10月25日（土）・26日（日）は 「大阪キャンピングカーフェア2025 ～秋の大商談会～」

大阪キャンピングカーフェア2025実行委員会は、2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間、インテックス大阪1・2・3号館にて「大阪キャンピングカーフェア2025～秋の大商談会～」を開催します。

2025年秋は、50社以上のキャンピングカービルダー・販売店が出展！話題のニューモデルはもちろん、バンコン、キャブコンから人気の軽キャンパーやトレーラーなど、約200台のキャンピングカーが集います。

車両展示の他にも、キャンピングカー親善大使「田中美奈子」さんや、「じゅんいちダビッドソン」さんのトークショーなどのステージイベントや、キッチンカーによる美味しいグルメコーナー、本イベント期間中にキャンピングカーを購入するとステキな景品が当たる抽選会や、様々なアウトドア商品の販売も開催！ペット関連のブースやミニ・ドッグランもあり、家族みんなで楽しめるコンテンツが満載です。

そして、今回もおトクな前売り券が発売中！（https://jrva-event.tstar.jp/）

ホームページもぜひチェックしてくださいね！（https://jrva-event.com/ex/occf/）

◎開催概要

■タイトル 大阪キャンピングカーフェア2025～秋の大商談会～

■開催日程 2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間

■開催会場 インテックス大阪1・2・3号館（大阪市住之江区南港北1-5-102）

■開催時間 10:00～17:00

■動員目標 1.8万人（2024年OCCF実績： 16,187人）

■Ｕ Ｒ Ｌ https://jrva-event.com/ex/occf/

■料 金

■家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさん！

車両の展示・販売だけでなく、家族みんなでお楽しみいただけるイベントをご用意しております。

2025年秋は、犬のおやつやアクセサリーグッズ、雑貨の販売に、各種ワークショップ、似顔絵受注など、ペット関連のブースが充実！3号館にはミニ・ドッグランもございます。

ステージイベントは、25日（土）にキャンピングカー親善大使「田中美奈子」さん・26日（日）に「じゅんいちダビッドソン」さんをゲストに迎えたトークショーを開催！マジックショーや小学生以下のお子さまを対象としたジャンケン大会も両日お楽しみいただけます。

また、このイベントでキャンピングカーをご購入いただくと、ステキな景品が当たる抽選会にも参加可能！大人も子供もペットも、どんな方でも楽しめるイベントです。

（大阪キャンピングカーフェア2024より）



(大阪キャンピングカーフェア2023より)

■ PICK UP！

《エートゥゼット》

《LAC（キャンピングカープラザ大阪・キャンピングカーランド京都）》



《セカンドハウス》

《ぷちキャン／VAN DWELLER》

《ネッツトヨタびわこ WOODY》

《VanRevo バンテックニイガタ》

《ユーアイビークル》

■ ステージイベント 10月25日（土）、13:30～

キャンピングカー親善大使・田中美奈子さんをステージに招いてのトークショーを開催。

日々キャンピングカーライフを楽しむ田中さんが、素敵な出会いや感激したエピソードなど、たっぷりお話しいただきます。

キャンピングカー 親善大使・田中美奈子さん

■ ステージイベント 10月26日（日)、13:30～

タレント・じゅんいちダビッドソンさんがゲストで登場！

キャンプコミュニティサロン「じゅんいちダビッドソンのキャンプ村」のオーナーを務め、YouTubeチャンネル「ちゃんねるダビッドソン」でキャンプ動画を公開。キャンプ本を複数出版するなど、芸能界でも屈指のキャンプ好きで知られています。

じゅんいちダビッドソンさん

■その他のイベント

○ステージマジックショー

25日（土）-ROSE（ローズ）、26日（日）-MoMo（モモ）

※両日とも 12:30～

○キッズ・ジャンケン大会

小学生以下のお子さまを対象としたジャンケン大会！

勝ち残ったお子さまには、お菓子の詰め合わせなどステキな景品をプレゼント！

※両日とも 14:30～

○グルメコーナー

お腹がすいたらキッチンカーへ！皆様のご利用をお待ちしています！

※両日とも 10:00～17:00（有料）

○プレミアム抽選会

このイベントでキャンピングカーをご購入いただくと参加できる抽選会。

各日ともステキな景品をご用意しております。

※両日とも 10:00～17:00 ※最終受付-16:30

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

（ペットをお連れのお客様へお願い）

「大阪キャンピングカーフェア2025 ～秋の大商談会～」では、レストランを除いて、ペット専用キャリー･ゲージ等を利用されてのご来場が可能です。ペットをお連れの方は、ペットケア費500円（1匹につき）を当日ペット入口でお支払いください。

ペット同伴の場合、インテックス大阪屋上駐車場は利用できません。臨時駐車場、または近隣のコインパーキングをご利用ください。また、インテックス大阪にご来場の際は西ゲートから会場へお進みください。東ゲートからはペット同伴では進入できません。

※抱きかかえたりペットカートに乗せている場合でも、屋上駐車場の利用および東ゲートからの進入はできません。

また、すべてのお客様に気持ちよく楽しんでいただくために、ペット同伴のお客様にはいくつか、ご配慮をお願いしております。

○必ず、リードを着用させてください。○必ず、各種予防接種を受けさせてください。○他のお客様へのご配慮をお願いいたします。○ペットの排泄物は、飼い主様がお持ち帰りください。 場内ならびに場外のお手洗いやゴミ箱に捨てないようお願いします。○ペットによる器物破損、損害、クレームは飼い主様の責任で処理・ご対応ください。○攻撃的なペットや迷惑をかけるペットの同伴はご遠慮ください。その他、詳しくはHPをご参照ください。

本件に関するお問い合わせ先

大阪キャンピングカーフェア2025事務局（平日10:00～18:00） 担当：佐藤・植北

TEL：06-6563-7796 / FAX：06-6208-3444

mail：occf-jimukyoku@tsu-box.com

※写真・画像等提供のご希望、当日の取材依頼は上記事務局担当者までご連絡くださいませ。