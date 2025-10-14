11/26 早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2025開催

早稲田大学の産学連携・スタートアップ・最先端研究を紹介！

学校法人早稲田大学（東京都新宿区、理事長：田中愛治、以下早稲田大学）は、強みである総合知を紹介するとともに、産学連携・人材育成・知財創出・ベンチャー育成を統合的に推進し、社会へ還元していくことを目的として、早稲田オープン･イノベーション･フォーラム2025（WOI’25）を2025年11月26日（水）に早稲田キャンパスで開催します。

早稲田大学のトップ研究者と身近に交流できる機会ですので、産学連携や共同研究をお考えの方、早稲田大学が推進する総合知、最先端の研究・技術情報にご関心のある方は奮ってご参加ください。

※事前登録が必要です。参加希望の方は下記特設サイトからお申し込みください。

https://waseda-oif25.jp/

●こんな方々にお勧めです

・企業内で製品・サービス開発の課題（ニーズ）をお持ちで、大学研究者の技術シーズをお探しの方

・産官学連携、オープンイノベーションに関心をお持ちの方

・ベンチャー企業、起業などに関心をお持ちの方

※上記以外の方でも、大学生・大学院生含め、どなたでもご参加いただけます。





●プログラム概要





※プログラムは、特設Webサイト上（https://waseda-oif25.jp/）にて随時情報更新・公開いたします。

●WOI’25開催にあたって

早稲田大学は、2032年に創立150周年を迎えます。これを機に建学の精神に立ち返り「一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ。」の理念のもとに早稲田大学を「世界人類に貢献する大学」に進化させるための150周年記念事業を進めてまいります。

この創立150周年事業の柱として、「Global Research推進事業」を展開し、2024年4月にGlobal Research Center（以下「GRC」）を研究の司令塔として設立しました。GRCでは総長・プロボスト・副プロボスト・CFOの4名のリーダーシップの下、トップダウンによる研究力強化のための施策を迅速に展開しつつ、ボトムアップで生まれる独創的・萌芽的研究のシーズを発展・飛躍・融合させ、大学全体を通貫する新しい研究推進を実現します。世界人類への貢献に資する研究テーマを戦略的に立ち上げ、文理の壁を越えて国内外の頭脳を結集し、将来ビジョンを次々に実現することを目指します。

WOI’25 はGRCのイベントとして、文理融合研究についてのパネルディスカッション、大学発スタートアップによるプレゼンテーション、本学と民間企業との包括連携協定に基づく研究連携に関する講演、著名企業経営者によるトークセッションに加えて、本学の学内研究組織や研究拠点等の研究成果に関するパネル展示やネットワーキングを実施し、本学の研究成果を紹介するとともに、産学連携・人材育成・知財創出・ベンチャー育成を統合的に推進し、社会へ還元していくことを目的としています。