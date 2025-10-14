「2025年日本国際博覧会 閉会式」出演者およびクリエイティブチームを公表
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、本日実施いたしました2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の閉会式について、出演者およびクリエイティブチームを下記のとおり公表します。
【登壇者・主な出演者（出演順 敬称略）】
総合司会 有働 由美子
【クリエイティブチーム】
◆企画
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)催事企画プロデューサー 小橋 賢児
クリエイティブディレクター 亀山 淳史郎
音楽監督 Nao’ymt
ステージデザイン 邨山 直也
アートディレクター 藤田 恒三・ 森田 賢吾
演出制作 山口 祐司
催事企画プロデューサー補佐 石井 優香
舞台監督 瀧本 篤
ヘアメイク総合ディレクター 冨沢 ノボル
企画 SIGNING
協賛 LED TOKYO
テクニカル統括 奥川 拓二
◆映像プログラム①「Countdown to the Futures 未来へのカウントダウン」
映像演出 千葉 崇志
作曲 原田 裕貴
モーションデザイン 立川 卓
◆パフォーマンスプログラム①「結 -MUSUBI-」
演出ディレクター・振付 SIS (SAKRA&CHINATSU)
音楽プロデュース・作曲 今井 悠
映像ディレクター 杉山 弘樹
衣装監修 齋藤 ヒロスミ
◆映像プログラム②「Moments of All Lives in EXPO2025 すべてのいのち輝く瞬間を」
映像演出 千葉 崇志
作曲 FZ from sfpr/Radical Hardcore Clique
モーションデザイン 立川 卓
◆パフォーマンスプログラム②「EXPO World Journey. 世界を旅するいのちの物語」
演出ディレクター 山口 祐司
振付 YUMI
作曲 大坪 彰彦
映像演出 近藤 大介
モーショングラフィックス 岩元 正幸
イラスト協力 女子美術大学
衣装監修 Remi Takenouchi
◆パフォーマンスプログラム③「Start for the Futures. ～それぞれの未来へ」
(前編)
演出ディレクター・振付 アオイツキ (アオイヤマダと高村月)
衣装素材制作(アオイツキ) 上條 陽斗（IPA 未踏IT人材発掘・育成事業スーパークリエータ）
(後編)
演出ディレクター・振付 Noriko Suezawa
(両編)
作曲 Nao'ymt
映像演出 松本 剛
衣装監修 Remi Takenouchi
フィッティング協力 大阪文化服装学院
【ご参考】
・「2025年日本国際博覧会 閉会式」式次第を公表（2025年10月7日付プレスリリース）（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20251007-02/）
・2025年日本国際博覧会「閉会式」の開催概要について～全国生放送が決定、テーマを公表～ （2025年9月18日付お知らせ）
（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250918-02/）