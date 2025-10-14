「2025年日本国際博覧会 閉会式」出演者およびクリエイティブチームを公表

写真拡大 (全2枚)

 

　公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、本日実施いたしました2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の閉会式について、出演者およびクリエイティブチームを下記のとおり公表します。



【登壇者・主な出演者（出演順　敬称略）】

総合司会　有働　由美子

 

 

【クリエイティブチーム】

◆企画

　2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)催事企画プロデューサー　小橋　賢児

　クリエイティブディレクター　亀山　淳史郎

　音楽監督　Nao’ymt

　ステージデザイン　邨山　直也

　アートディレクター　藤田　恒三・ 森田　賢吾

　演出制作　山口　祐司

　催事企画プロデューサー補佐　石井　優香

　舞台監督　瀧本　篤

　ヘアメイク総合ディレクター　冨沢　ノボル

　企画　SIGNING

　協賛　LED TOKYO

　テクニカル統括　奥川　拓二

 

◆映像プログラム①「Countdown to the Futures　未来へのカウントダウン」

　映像演出　千葉　崇志

　作曲　原田　裕貴

　モーションデザイン　立川　卓

 

◆パフォーマンスプログラム①「結　-MUSUBI-」

　演出ディレクター・振付　SIS (SAKRA&CHINATSU)　

　音楽プロデュース・作曲　今井　悠

　映像ディレクター　杉山　弘樹

　衣装監修　齋藤　ヒロスミ

 

◆映像プログラム②「Moments of All Lives in EXPO2025　すべてのいのち輝く瞬間を」

　映像演出　千葉　崇志

　作曲　FZ from sfpr/Radical Hardcore Clique

　モーションデザイン　立川　卓

 

◆パフォーマンスプログラム②「EXPO World Journey.　世界を旅するいのちの物語」

　演出ディレクター　山口　祐司

　振付　YUMI

　作曲　大坪　彰彦

　映像演出　近藤　大介

　モーショングラフィックス　岩元　正幸

　イラスト協力　女子美術大学

　衣装監修　Remi Takenouchi

 

◆パフォーマンスプログラム③「Start for the Futures.　～それぞれの未来へ」

　(前編)

　演出ディレクター・振付　アオイツキ (アオイヤマダと高村月)

　衣装素材制作(アオイツキ)　上條　陽斗（IPA 未踏IT人材発掘・育成事業スーパークリエータ）

　(後編)

　演出ディレクター・振付 　Noriko Suezawa

　(両編)

　作曲　Nao'ymt

　映像演出　松本　剛

　衣装監修　Remi Takenouchi

　フィッティング協力　大阪文化服装学院

 

 

【ご参考】

・「2025年日本国際博覧会 閉会式」式次第を公表（2025年10月7日付プレスリリース）（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20251007-02/）

・2025年日本国際博覧会「閉会式」の開催概要について～全国生放送が決定、テーマを公表～ （2025年9月18日付お知らせ）

（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250918-02/）