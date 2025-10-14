売れるネット広告社グループが設立した「一般社団法人D2Cの会」、会員数が1,500名を突破！～日本最大級のD2Cコミュニティを形成し、潜在顧客基盤とデータ資産を拡充～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、2025年３月に設立した「一般社団法人D2Cの会」が運営する「D2Cの会」の会員数が1,522名に達し1,500名を突破したことをお知らせいたします。

本会は、Facebookグループを活用した完全招待制のクローズドコミュニティであり、全国のD2C事業者・経営者・マーケターが集う日本最大級のD2Cプラットフォームとして急成長を遂げています。

【D2C業界の成長とともに急拡大する「D2Cの会」】

D2C市場は2025年に3兆円規模に到達すると予測されており、事業者間での情報共有・共同開発・販促連携の需要が急拡大しています。

こうした流れの中で「D2Cの会」は、業界唯一の“成功ノウハウ共有コミュニティ”として注目を集めており、早くも会員数が1,500名を突破しました。

この成長スピードは、D2C業界全体の活性化を示すとともに、当社グループの広告・マーケティング支援事業の潜在顧客基盤が急拡大していることを意味します。

【当社グループへのインパクトと今後の展望】

「D2Cの会」は単なる業界団体にとどまらず、当社グループにとって以下のような重要なシナジーをもたらします。

見込み顧客ネットワークの拡大：

全国1,500社超のD2C事業者との接点により、広告・CRM・EC支援領域での新規案件獲得が加速。

データドリブンな事業展開：

コミュニティ内のデータを基にした新たなマーケティング支援・分析サービスを展開予定。

ブランド価値・リーダーシップの強化：

“D2C＝売れるネット広告社グループ”という業界ポジションを確立。国内外からの注目度が上昇。

このような事業基盤の拡大は、売れるネット広告社グループの中長期的な売上・利益の成長ドライバーとして期待されます。



【今後の取り組み】



●全国のD2C事業者を対象とした大型イベント・オンラインカンファレンスを開催予定

●D2C業界の標準指標・成功事例データベースの構築

●海外D2Cブランドとのパートナーシップ構想の推進

これらの活動を通じて、売れるネット広告社グループは「D2C業界の中心企業」としてさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520