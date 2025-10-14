『わかるかいごBiz』を日本紙パルプ商事株式会社に提供開始

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本紙パルプ商事株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 昭彦）に対し、「仕事と介護の両立」を支援する企業様向けの福利厚生サービス『わかるかいごBiz』の提供を開始いたしました。

■導入に至った背景

「仕事と介護の両立」を支援する企業様向けの福利厚生サービス『わかるかいごBiz』は、一時相談から課題解決までの一気通貫のサービスを特徴としており、これまでに250社、235万人を超える社員とそのご家族の皆様に対して提供いたしております。

このたび、社員がご家族の介護に対して負担や不安を感じることなく、突然の有事の際にも安心して働き続けられる環境を整備したい、という課題をお持ちであった日本紙パルプ商事株式会社に対し、同サービスの特徴をご評価いただき、導入いただくこととなりました。

■『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える社員の皆様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

■求められる「仕事と介護の両立支援」

少子高齢化が進む中、家族の介護に直面し、仕事との両立に苦しむ人が増え続けています。国の調査によれば、介護を理由に離職する人は、年間10万人を超えました。中でも離職が多いのは、組織の中核を担う年齢層の人たち。もはや介護と仕事の両立は誰にとっても、どの企業にとっても他人事ではない時代になったといえます。

当社は日本紙パルプ商事株式会社に、相談員による介護相談窓口や、状況に応じて必要な情報を収集することができる、介護情報WEBサイトを設け、個別の相談者のニーズに合わせスピード感を持って具体的な課題解決に結びつける体制を提供致します。

■■■ニュースリリース及びサービスに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー Webソリューション部 わかるかいごBiz事務局

TEL: 03-6897-4773 FAX: 03-6897-4771 MAIL: support@wakarukaigo.jp

■■■その他IRに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー IR担当

TEL: 03-6897-4777 MAIL:ir@iif.jp