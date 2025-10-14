自社バラ園のバラから抽出した飲む美容液 新発売

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品（本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義）は、宮城県に所有する自社バラ園（ナリス ローズガーデン）で栽培したバラから抽出したバラエキスを配合した美容ドリンクを11月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で新発売します。低分子フィッシュコラーゲン6,000mgをベースに、自社バラ園の生バラから亜臨界抽出したバラエキスを100mg配合。（1本あたり）ポリフェノールを含む紫菊花エキスやマリンプラセンタ(R)などの成分を配合。脂質ゼロ・保存料無配合、ローズ風味の美容ドリンクです。

生バラを活かす環境負荷の少ない亜臨界抽出と単一素材のチューブ型容器。

「グラン ローズ ドリンク」に配合しているのは、自社バラ園で栽培したバラ、「レディラック」と「ダブルデライト」などから抽出したオリジナルのバラエキス。専門の職人によってバラが持つパワーを最も発揮する朝のうちに1輪1輪を手摘みして抽出しています。化粧品の成分抽出には低温低圧蒸留という方法で抽出を行っていますが、今回の食品開発にあたっては亜臨界抽出という異なる方法で抽出を行っています。一般的な食品の植物からの成分抽出は、有機溶媒を使用することが多いのですが、素材に含まれる水分が抽出を妨げるため乾燥工程や粉砕工程が必要です。今回採用した亜臨界抽出は、植物に含まれる水分がそのまま亜臨界となるため、生バラを活かせる抽出法であると言えます。バラの花弁は雨などの水分に濡れると品質が劣化するため、一度も水に濡らさずにハウス栽培をしています。そのバラが亜臨界によって、その成分を余すことなく丁寧に抽出しています。

レディラックダブルデライト

また、一般的なコラーゲンドリンクなどの美容ドリンクは、ガラス瓶にアルミキャップの組み合わせのものが多いですが、プラスチックの単一素材のチューブ型容器とすることで軽量化を図り、輸送に関する包装資材や物流コストを下げ、飲用後の廃棄も簡便にしています。5本が連結した容器をもぎり取り1本にしてから飲用します。※亜臨界とは、水が液体にも気体にも分けられない臨界点よりも穏やかな状態で液体状態を保っている状態のことで、様々な物質を繊細に溶かすことができます。亜臨界抽出は、有機溶媒を使用しないことや、乾燥や粉砕が不要な点から環境負荷の少ないエコな技術としてSDG‘sの観点からも近年注目されています。

「グラン ローズ ドリンク」5本

バラエキスを支える低分子コラーゲン6,000mgとその他の美容成分。

「グラン ローズ ドリンク」は、1本あたり魚由来の低分子コラーゲンを6,000mgをベースにバラエキスを100mg配合。加えてヒアルロン酸・スーパーアミノ酸とも呼ばれる発酵シトルリンやアミノ酸が豊富なマリンプラセンタ(R)・ ポリフェノールを含む紫菊花エスも配合しています。1本あたり30.3Kcalで脂質ゼロ。たんぱく質も6.73ｇ摂ることができます。そのままでも炭酸水などで割っ

て飲むことも可能で、1日1本飲用することで明日が楽しみになる美容ドリンクです。

【新製品 商品概要】

名称 : グラン ローズ ドリンク（清涼飲料水 ）

容量：20mL×10本入り（5本×2セット）

価格：6,000円（税抜）6,480円（税込）

■自社バラ園の朝摘み・手摘みのバラから生まれた美容ドリンク。

◎SDG’sな抽出技術、亜臨界抽出で生バラからオリジナル成分を抽出。

・魚由来の低分子コラーゲン6,000mg/1本あたり配合。

・自社バラ園の朝摘み・手摘みの生バラから抽出したバラエキス100mg/1本あたりを配合。

・ヒアルロン酸・スーパーアミノ酸とも呼ばれる発酵シトルリンやアミノ酸が豊富なマリンプラセンタ(R)・ ポリフェノールを含む紫菊花エキス・ローヤルゼリー末・フィッシュエラスチンも配合。

・たんぱく質6.73ｇ/1本あたり配合。

・脂質ゼロで1本あたり30.3Kcal。

●軽量な単素材容器のプラスチック採用で廃棄しやすく続けやすい。

●甘酸っぱいフルーティ＆ローズ風味で飲みやすいフレーバー（無果汁）

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

【栄養成分表示】1本：20ｍLあたり

エネルギー：30.3Kcal

たんぱく質：6.73ℊ

脂質：０ℊ

炭水化物：0.85ℊ

食塩相当量：0.00８ℊ

【その他成分】

フィッシュコラーゲン：6,000mg

ヒアルロン酸：10mg

バラエキス：100mg

参考資料

【ナリス ローズガーデン】https://www.naris.co.jp/rosegarden/

●ナリス ローズガーデン

宮城県登米市にあるナリス化粧品が所有する敷地面積、1万坪を超えるバラ園。観賞用でなく、化粧品の成分を抽出するためのバラを専用で栽培しています。ハウス栽培で、化粧品用のバラ７種を中心に10,000株以上栽培しています。20年を超えて、化粧品になるためのバラを育てる技術を蓄積した専門の職人による管理、栽培、採取を行っています。

ナリス ローズガーデン

手摘みによる採取で、バラを有効利用

一般的に食用バラなどで行われる機械による花の採取は傷つきやすく、成分の抽出において変質するため、当社ではすべて手摘みでバラの香りが最も芳しく水分を多く含む朝のうちに、成分が最も抽出しやすいタイミングを見計らって採取し、花びら・がく（子房）に仕分けすることによって、それぞれから成分を抽出することでバラの有効利用に努め、専門の採取者によって採取した鮮度の高いバラのみを使用しています。この採取・選別技術が国産初の生バラから、成分を抽出することに成功した秘訣です。育てられたバラは、観賞用としても十分に美しいですが、化粧品成分を抽出するために栽培し、人に見られることのないバラを有効活用しています。近年では、棘・茎からも保湿成分を見いだすなど、少しでも廃棄する部分を減らし、バラの美しさやその力を大切にしたいと考えています。

手摘みの様子

低温低圧蒸留で、バラの成分を抽出

ナリス ローズガーデンで栽培・採取・仕分けされた生バラは、化粧品原料化工場で成分を抽出します。化粧品成分を抽出する際に一般的な高温の蒸留で抽出すると、香りが変化してしまうため、気圧と温度を低くして香りを溶かし込んだ水に蒸留する特殊な方法で抽出しています。この製法が、無香料でもほのかに香るバラの化粧品のベースになります。※食品は別の方法で抽出しています。

600輪のバラから採れるのは、1gのバラエキス

生バラから抽出する「バラエキス」は、約600輪（花びらでは、約18,000枚）重さにすると約3Kgの花びらから1ｇ。国内でもほとんど作られていない希少性の高いバラエキスは、化粧品となり、やがて肌の美しさを導いてくれます。

美肌を叶える７つのバラ

現在、当社で製品開発に使用しているナリス ローズガーデンのバラは、化粧品の成分として高い効果を発揮する選び抜かれた７種のバラ。ピンクのバラ（レディラック・ダブルデライト）、深紅のバラ（ブラックゴールド）、黄色のバラ（ゴールデンハート・月光）、白いバラ（正雪/まさゆき）、杏色のバラ（キャラメルアンティーク）キャラメルアンティーク 作出：コルデス社。当社の研究ではバラは花びらの色によって発揮する効果が異なるため、5色、7種のバラをブレンドし、女性の美肌を叶えるオリジナル成分を開発しています。今後も新しいバラの効果を研究し、開発に生かします。

レディラックダブルデライトブラックゴールドゴールデンハート正雪キャラメルアンティーク月光