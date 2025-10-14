「日南線谷之城トンネルナイトウォークの旅」販売中！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）は、「谷之城トンネル」での深夜のナイトウォークツアーを販売中です。

当ツアー参加者全員に、日南市に本社のある焼肉のタレ宮崎県No.１の「戸村精肉本店」詰合せのプレゼントなど、宮崎県日南市ならではのおもてなしをご準備しております。

この機会だからこそ体験できる線路を歩くナイトツアーに参加しませんか？皆さまのお越しをお待ちしております。

１．ツアー概要

谷之城トンネルのイメージ

（１）ツアー名称：日南線谷之城トンネルナイトウォークの旅（宮崎駅・南宮崎駅発着）

（２）出 発 日：2025年10月25日（土） 0泊2日

（３）最少催行人員：15名

（４）発着駅：宮崎駅・南宮崎駅

（５）旅行代金：（お一人様あたり）

基本プラン 大人（18歳以上）/各駅発着 同額：25,000円

温泉入浴付きプラン 大人（18歳以上）/各駅発着 同額：26,200円

※安全のため、18歳未満の方はご参加いただけません。

※当ツアーは、宮崎県観光協会の助成を受けて企画実施いたします。

（６）行程：

（７）ツアーのポイント：

- 谷之城トンネル内を含む直線線路としては、九州の在来線で最長！5,262mを歩きます！オリジナルポンチョ付！（お一人様１つ）- 参加者全員に、宮崎県で売上No.1の焼肉のタレで知られている日南市に本社のある戸村精肉本店の詰合せをプレゼント！（お一人様1セット）

（８）その他

２．予約方法

- 片道約3時間の歩行に問題がない方のみご参加いただけます。- 基本プランと温泉入浴付きプランをご用意※入浴施設について、本来は完全個室（貸切風呂）の施設となりますが、営業開始前の時間帯のため、温泉入浴付きプランご参加のお客さま専用の特別営業となります。お風呂（5名用個室）は他のお客さまとの相部屋利用（男女別）となります。また、ご利用いただける部屋は男女で分けさせていただきますので、ご夫婦等でご参加の場合でも混浴での利用はできませんので、あらかじめご了承ください。※ご予約の際は、男性（男湯利用）のお客さまと女性（女湯利用）のお客さま、各々にお申し込みいただく必要がございます。まとめてのご予約はできません- 現地解散となります。帰りは、お好きな時間の列車にご乗車ください。

（１）予約開始日時：2025年10月10日（水)～ 受付中

（２）インターネット予約（クレジットカード決済限定）

【JTB-BÓKUN予約サイト】

予約サイトはこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/97613

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３．ツアーに関するお問合せ先

ＪＲ九州トラベルデスク

TEL：092-482-1489 営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業

※当ツアーは当書面からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。