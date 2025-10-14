【プルマン東京田町】ウィンブルドンや全豪オープンと並ぶ 世界最高峰テニス大会『ローラン ギャロス (全仏オープン)』世界観を館内全体の装飾とともに食でも堪能「ローラン ギャロス ハイティー」登場

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランス発プレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」（東京都港区芝浦3丁目1-21）では、2025年10月15日（水）～11月15日（土）の期間限定で、世界最高峰のテニストーナメント「ローラン ギャロス（全仏オープン）」とのコラボレーションハイティーを提供いたします。世界４大テニストーナメント（グランドスラム）の1つであるローラン ギャロスの世界観をテーマに、スポーツ、アート、カルチャーが出会うプルマン東京田町ならではのハイティーをお楽しみください。

コラボレーションハイティー

ローラン ギャロス（全仏オープン） は、ウィンブルドンや全豪オープンと並ぶ、 世界で最も権威あるテニスの大会です。試合は「レッドクレーコート」と呼ばれる赤土のテニスコートで行われます。「レッドクレーコート」の赤土は、ボールのスピードを落とすため、まるでチェスのように1球ごとの戦略と技術が試されます。

赤土のテニスコート「レッドクレーコート」 Photo @FFT赤土の上ではまるでチェスのように1球ごとの戦略と技術が試される Photo @FFT

プルマン東京田町は、2024年に世界で初めてホテル全体をローラン ギャロス仕様に演出し話題を呼びました。2025年もローラン ギャロスの象徴であるレッドクレーコートのアートデコレーションをはじめ、その世界観をさらに進化させてお届けします。

ローラン ギャロス ハイティー

全館コラボレーション全館コラボレーション

ローラン ギャロス ハイティーでは、レッドクレーコートを思わせる「赤土のクロケット」や「ラケット型リエット」、テニスボール型のマカロンなど遊び心あふれるセイボリーをご用意いたしました。 マリアージュには全35種のフリーフローをラインナップ。3種のスパークリングワインをはじめ10種のワイン、そして太陽の光を浴びたグレープフルーツのエネルギッシュなフレーバーティー「バイタルグレープフルーツ」などの14種のロンネフェルト紅茶を心ゆくまでお楽しみください。

コラボレーションハイティーイメージ

館内には、全仏オープンの軌跡やテニスモチーフの装飾、そしてパリの名門トーナメントを想起させる演出が随所に施されています。ハイティーを堪能した後は、レッドクレーコートに変身した卓球台でのテーブルテニスを通して、ローラン ギャロスの世界に浸る体験をお楽しみください。

■「ローラン ギャロス ハイティー」メニュー

＜セイボリーメニュー (8品)＞

赤土のクロケット / ラケット風サーモンのリエット / テニスボールマカロン/ ラムジャーキーとミックスナッツ

オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ / サテーチキン / ベジタリアンサンドイッチ / チーズ盛り合わせ

＜フリーフロー(全35種)＞

・スパークリングワイン(3種)

シャンドン ブリュット / シャンドン ブリュット ロゼ / シャンドン ガーデンスプリッツ

・ビール

・赤白ワイン (10種)

・ロンネフェルト紅茶(14種)

バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

チョコチャイ / エーデルビーネ / ルイボス / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント

・コーヒー(4種)

コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

・ソフトドリンク(3種)

烏龍茶 / ジンジャエール / オレンジジュース

「概要」

商 品：ローラン ギャロス ハイティー

期 間：2025年10月15日 (水) ～ 2025年11月15日 (土)

時 間：17:00～22:00（L.O. 21:30）お席120分制 / ドリンクラストオーダー30分前

場 所： ラウンジ＆バー JUNCTION

所在地：東京都港区芝浦３-１-21 プルマン東京田町 ２F

アクセス：JR田町駅直結徒歩１分、都営地下鉄三田駅徒歩３分

料金：お一人様\7,000円 (税込)

URL：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/roland-garros-high-tea/

※1名様からご利用いただけます。

※最終入店は20時です。

※前日18時までのご予約をお願いいたします。

※卓球台のご利用は無料です。混雑状況等によりご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ローラン ギャロスとの全面提携

レッドクレーコートに変身した卓球台テーブルテニスでローラン ギャロスの世界に浸る体験を

フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ・アコーのグローバル予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム「All Accor」 は、ローラン ギャロス（全仏オープン）において、2015年より公式サプライヤーを務め、2024年からは公式パートナーとして協力しています。

プルマン東京田町は、有望なジュニア選手が集う「 ジュニアシリーズ by ルノー」初のアジア大会・日本初開催を祝し、2024年世界で初めてホテル全体をローラン ギャロス仕様に演出しました。2025年10月13日（月）～10月19日（日）に行われる第2回大会を記念し、今年も期間限定で「ローラン ギャロス スペシャルコラボレーションルーム」が登場します。

また、2025年10月14日（火）にプルマン東京田町で、第2回日本大会の開会式が開催されます。グランドスラム7度の優勝を誇る伝説のテニスプレーヤー、ジュスティーヌ・エナンが2025年日本大会のアンバサダーとして登場します。ALL Accorメンバー限定でのミート＆グリートも予定しており、エリートメンバーはリワードポイントまたはオークション形式を利用して、ジュスティーヌ・エナンによるテニスクリニックや ジュニア シリーズ by ルノー 東京大会決勝の観戦チケット、さらにプルマン東京田町での滞在を含む特別体験に参加することができます。落札者は、とのコラボレーションによる特別スイートに宿泊可能です。バスルームにはテニスボールアート、壁面にはラケットアートなど、テニスをテーマにした特別な客室で、ローラン ギャロスの世界観と熱気を存分にご体感ください。

「ローラン ギャロス × ALL Accor

プルマン東京田町 スペシャルコラボレーションルーム」提供概要

期 間：2025年10月10日（金）～2026年6月7日（日）限定１部屋

場 所： 東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 スーペリアスイートルーム

料 金： 1泊 110,000円 (税サ込)～

広 さ：52平方メートル

URL： https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/rolandgarros-concept-room/

特典：エグゼクティブラウンジのアクセス

＜客室予約＞

プルマン東京田町代表： 03-6400-5855

※本プランのご予約はお電話のみで承ります。お気軽にお問合せください。

※装飾イメージは、予告なく変更する場合がございます。

※チェックインは15:00チェックアウトは12:00となります。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL Accorは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。(https://group.accor.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月1日に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。昨年に引き続き、トップの口コミ評価を獲得し続けています。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

