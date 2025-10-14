いなばペットフード　「Wanちゅ～る」ハロウィンTVCM動画、わんちゃん第二弾を公開！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2025年「ちゅ～る」ハロウィンTVCMの、わんちゃんが出演する「Wanちゅ～る篇」第二弾動画を公開いたしました。

8月に実施した公募キャンペーンで全国から選ばれた、元気いっぱいのわんちゃんたちが主役です。猫ちゃんとはまた違う、パワフルな食べっぷりをお楽しみください。

■2025年ハロウィンCM第二弾に出演してくれたわんちゃん- 神奈川県 ぽぽちゃん・ジジちゃん- 埼玉県 ピンキーちゃん- 東京都 春ちゃん・天ちゃん- 石川県 ビリーちゃん- 神奈川県 ワトゥカちゃん

わんちゃん 第二弾CM YouTube動画

https://youtu.be/22sYy6xF7ZU?si=6OUgG7oRFM2LZdBm

わんちゃんの体の大きさや犬種によっても異なる、ユニークな食べっぷりをお楽しみいただけます。

これにて2025年のハロウィンCMシリーズは全作公開です。たくさんのご応募、誠にありがとうございました！

「Wanちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://wan-churu.fun/)

いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品HP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)