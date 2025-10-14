いなばペットフード 「Wanちゅ～る」ハロウィンTVCM動画、わんちゃん第二弾を公開！
いなば食品株式会社
■2025年ハロウィンCM第二弾に出演してくれたわんちゃん
- 神奈川県 ぽぽちゃん・ジジちゃん
- 埼玉県 ピンキーちゃん
- 東京都 春ちゃん・天ちゃん
- 石川県 ビリーちゃん
- 神奈川県 ワトゥカちゃん
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2025年「ちゅ～る」ハロウィンTVCMの、わんちゃんが出演する「Wanちゅ～る篇」第二弾動画を公開いたしました。
8月に実施した公募キャンペーンで全国から選ばれた、元気いっぱいのわんちゃんたちが主役です。猫ちゃんとはまた違う、パワフルな食べっぷりをお楽しみください。
わんちゃん 第二弾CM YouTube動画
https://youtu.be/22sYy6xF7ZU?si=6OUgG7oRFM2LZdBm
わんちゃんの体の大きさや犬種によっても異なる、ユニークな食べっぷりをお楽しみいただけます。
これにて2025年のハロウィンCMシリーズは全作公開です。たくさんのご応募、誠にありがとうございました！
「Wanちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://wan-churu.fun/)
いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品HP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)