新サービス「シンモバREC」提供開始のお知らせ

株式会社博報堂SYNVOICE

HAKUHODO CTIや、電話の通話録音などを中心とした顧客接点を企業資産に変えるボイスソリューション事業を展開する、株式会社博報堂SYNVOICE（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金野 敏和）は、キャリアフリーで利用可能な携帯電話通話録音サービス「シンモバREC」の提供を、本日から提供開始します。

■背景

金融業界を中心に「コンプライアンス強化」、「CS向上」、「カスハラ対策」などを目的に、固定電話だけでなく携帯電話での業務通話を全て録音し、管理をしたいというニーズが高まっている中で、弊社では楽天モバイル株式会社（旧：楽天コミュニケーションズ株式会社）の「モバイル通話録音サービス」を提供してまいりましたが、2025年12月31日（水）での提供終了に伴い、代替サービスとして「シンモバREC」の提供を開始いたします。

■「シンモバREC」のサービス概要

1．本サービスの契約回線には「050」から始まる番号が付与されます。

2．専用アプリを使用し、IP発信、もしくは「0091」を付与したモバイル回線から発信することで、「050」から始まる番号を相手に通知し通話内容を録音します。また、相手先がその「050」番号に発信した際の通話内容を録音します。

3．録音された通話内容は博報堂SYNVOICEが提供するサーバへ送信され、検索再生ページ上で音声の再生・ダウンロードします。

■「シンモバREC」の特徴

1. 全キャリアの携帯電話で、また、キャリアが混在していても利用可能です。

2．会社契約、個人契約など携帯端末の契約形態の制限がありません。

3．ご利用中の携帯電話番号に付与した050番号を利用することで発着信の通話を自動で録音します。

4．携帯端末を2台もつ必要がありません。

■「シンモバREC」の機能

1．保存された録音データは博報堂SYNVOICEが提供する検索再生ページの画面上で再生・ダウンロードが可能です。

2．「日付」「相手番号」「通話時間」「顧客名」「担当者」など様々な条件で検索することが可能です。

3．残しておきたい大事な録音データは、保護をすることが可能です。

４．CSVデータでの出力が可能です。

【株式会社博報堂SYNVOICEについて】

設立：1990年3月6日

本社：〒140-0001 東京都品川区北品川四丁目7番35号 御殿山トラストタワー9階

資本金：2,200万円

株主：株式会社博報堂（100％）

従業員数：29名（2025/4/1現在）

事業内容：ボイスソリューション事業

システム開発事業

公式WEBサイト：https://www.synvoice.co.jp/

許可取得：ISMS（ISO/IEC 27001:2013） 認証登録番号:10286

ISMS（ISO/IEC 27017:2015） 認証登録番号:10286_C

【シンモバRECに関するお問い合わせ】

株式会社博報堂SYNVOICE 事業本部

E-mail：mlps@synvoice.co.jp