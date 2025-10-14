リリース3か月で60社導入！口コミ獲得率を大幅改善する「ローカルテック」、リフォーム・住宅業界、歯科医院を中心に導入拡大中

Asantech株式会社

2025年7月にリリースした、口コミ獲得とMEO内製化に特化したツール「ローカルテック」は、おかげさまで多くの企業・店舗様から高い評価をいただいています。

ついに、リリース3か月で導入企業数60社を突破しました。

いまでは複数の業種で導入いただいております。

導入業種の内訳

・リフォーム／住宅業界：60%

・歯科医院：24%

・美容サロン：7%

・飲食業：3%

・不用品回収業：3%

・その他法人（BtoB企業など）：3%

地域密着型ビジネスを中心に導入が進み、導入企業の多くが「口コミが増えない」「スタッフが声かけに苦手意識を持つ」といった共通課題を解消しています。

背景：口コミ投稿率「5%未満」という業界の壁

Asantech株式会社が全国500名以上の現場スタッフを対象に実施したヒアリング・研修の結果、「来店・来場後に口コミを投稿してもらえている割合」は平均5%未満という実態が判明しました。

「ローカルテック」は、来店後・施工後・診療後などのタイミングでスムーズに口コミを集められる、口コミ獲得に特化したMEO（Googleビジネスプロフィール最適化）支援ツールです。

アンケート回答をもとにAIが自動で口コミ文を生成するため、利用者が感じやすい「文章を考えるのが面倒」という負担を大幅に軽減。スタッフは簡単な手直しを加えるだけで自然な口コミが完成します。

これにより、口コミ投稿の最大のボトルネックである“投稿の手間”を解消し、店舗・クリニック・企業の口コミ獲得率を飛躍的に向上させる仕組みを実現しています。

また、それ以外にも、口コミ分析レポート機能やアンケート結果の自動集計、地域での検索順位の自動計測や投稿予約といったMEO内製化に役立つ機能も充実しており、現場の運用負担を最小限に抑えながら、継続的に口コミを増やせる仕組みを整えています。

導入企業は「口コミを集める」だけでなく、「集まった声を経営や集客に活かす」ことが可能となっています。

多業種での導入事例

【事例1】注文住宅に強いハウスメーカーでの導入

年間棟数が限られる新築ビルダーでは、口コミ数がそもそも増えにくいという課題がありました。ローカルテックを活用することで、モデルハウス来場者から自然に口コミが集める導線設計が実現し、県内トップクラスのハウスメーカーにも採用が広がっています。

【事例2】歯科医院での導入

地域内でも競合が多く、新患数が減少傾向にあった歯科医院でローカルテックを導入。

アンケートを通じて各診療項目の自然な口コミ投稿を促進した結果、わずか1か月で10名以上の新規患者を獲得することに成功。また、Googleマップの検索順位も圏外から1ページ目へ大幅に上昇。激戦区においても着実に成果を上げており、MEOを活用した集患施策として右肩上がりの反響が続いています。

【事例3】ドトールコーヒーでの店舗導入

ドトールコーヒーの一部店舗でも導入が開始され、「ミニソフトクリーム無料プレゼント」といった特典を活用しながら新しい口コミ施策を展開中。店舗オーナーは「まずは口コミ施策に慣れていき、将来的には客単価を上げるクーポン導線を設計していきたい」と語っています。

今後の展望：更なる支援拡大と代理店募集

Asantech株式会社は今後、特に地域密着型ビジネスのGoogleマップ集客対策を支援するパートナー企業として、AIの最先端技術を駆使しながらさらにサービスの拡充を進めていく所存です。年内にローカルテック導入企業100社を目標に、邁進してまいります。

また、Webマーケティング会社・制作会社を対象とした販売代理店制度も開始しました。

- 次世代のMEOサービスを自社商材として取り入れたい- 既存サービスに加え、新たな収益の柱をつくりたい- プロのMEOコンサルタントとして活躍の場を広げたい

といった企業様・フリーランスの方におかれましては、以下の公式サイトよりお問い合わせください。

・お問い合わせはこちら：https://asantech.co.jp/contact/

MEOの実績が豊富な当社では、代理店向けの特別研修制度を設け、販売ノウハウや提案スキルの強化をしっかりとサポートいたします。

集客にお困りの多くの地域事業者に貢献すべく、パートナー企業の皆さまとともに推進してまいります。

【会社概要】

会社名：Asantech株式会社（アサンテック）

所在地：東京都台東区

代表者：代表取締役 高野光博

事業内容：口コミ獲得・MEO内製化支援ツール「ローカルテック」／MEO・Webマーケティング支援事業

URL：https://asantech.co.jp/