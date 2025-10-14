【10月28日・ウェビナー】「成長企業が陥りやすい業務・組織カオスの乗り越え方」を開催します

株式会社HRize

事業が急成長する中で、「業務がごちゃごちゃ」「人がぐちゃぐちゃ」で気づけば現場が混沌…

──そんな“成長痛”を抱える企業に向けたウェビナーです。



本セッションでは、業務整理×AI・DX導入（Augue）と人と組織の最適化（HRize）の両側面から、

カオスを突破し、成長の再現性を生み出すための具体策を紹介します。



実際の経験談を交え、属人化を減らし、生産性と組織力を両立させるリアルな方法を共有。

経営層・マネジメント層の方に「今すぐ整えるべき“業務と組織”」の優先順位を持ち帰っていただけます。

■開催概要

【10/28開催ウェビナー】

・主催：株式会社Augue／株式会社HRize

・日時：2025年10月28日（火）12:00～13:00

・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。

・費用：無料

・イベント概要URL：https://www.hrize.jp/webiner/

■このような方におすすめ

ウェビナーに参加する :https://forms.gle/bLrLcSspFWeaw8CU6スケジュール

・ スタートアップ、ベンチャー、中小企業役員

・ 事業・組織拡大中の企業の経営層

・ 業務の煩雑化をAI・DXテクノロジーで解決したい方

・ 組織的なカオスの整理やフレームワークを知りたい方

■ウェビナー登壇者

株式会社Augue 代表取締役 大橋 弘崇

北海道大学工学部卒業後、株式会社アドウェイズで新規事業の立ち上げに従事。 2016年5月、株式会社ジーニー（東証グロース：6562）に入社し、2019年 上級執行役員 最高プロダクト責任者（CPO）兼 SaaS事業統括CEO としてSaaS事業の成長と新規領域拡大を主導。 2025年に退任し、同6月に生成AIを核とした企業変革（AX）を支援する株式会社Augueを創業。事業戦略・プロダクト・マーケティングを横断した知見を活かし、企業の成長を支援している。

株式会社HIRize 代表取締役 岩見直哉

日系大手重工業で約10年間、工場労務・技術系新卒採用を経験し、その後スタートアップ業界へ。

BtoBメタバースのSynamonと、Vtuber運営のActiv8でそれぞれ人事・採用の責任者をつとめる。



2024年に株式会社HRizeを創業。「勝ちたい企業に人事戦略を」をMissionに、複数のベンチャー・スタートアップの人事・採用機能の立ち上げに従事。

■ウェビナー申し込み

ウェビナーに参加する :https://forms.gle/XRUN1bMQQFaMHA7E7

・イベント概要URL：https://www.hrize.jp/webiner/

■Augueについて

Augueは、生成AI領域を中心にAXによる企業変革を支援するテクノロジー×プロフェッショナルカンパニーです。 最新のAI技術を活用し、業務プロセスを「AI×人間」の協働体制へと進化させることで 組織の生産性向上を実現。AI AGENT導入支援を通じて、誰もがAIを活用し成果を最大化できる世界を創ります。

名称：株式会社Augue

設立：2025年6月

代表取締役社長 ：大橋弘崇

URL：https://augue.co.jp/

■HRizeについて

HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。

経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。

名称 ：株式会社HRize

設立 ：2024年6月

代表取締役社長 ：岩見直哉

URL ：https://www.hrize.jp/(https://www.hrize.jp/)