【10月28日・ウェビナー】「成長企業が陥りやすい業務・組織カオスの乗り越え方」を開催します

株式会社HRize


事業が急成長する中で、「業務がごちゃごちゃ」「人がぐちゃぐちゃ」で気づけば現場が混沌…
──そんな“成長痛”を抱える企業に向けたウェビナーです。



本セッションでは、業務整理×AI・DX導入（Augue）と人と組織の最適化（HRize）の両側面から、
カオスを突破し、成長の再現性を生み出すための具体策を紹介します。

実際の経験談を交え、属人化を減らし、生産性と組織力を両立させるリアルな方法を共有。
経営層・マネジメント層の方に「今すぐ整えるべき“業務と組織”」の優先順位を持ち帰っていただけます。



■開催概要

【10/28開催ウェビナー】



・主催：株式会社Augue／株式会社HRize


・日時：2025年10月28日（火）12:00～13:00


・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。


・費用：無料


・イベント概要URL：https://www.hrize.jp/webiner/


ウェビナーに参加する :
https://forms.gle/bLrLcSspFWeaw8CU6

■このような方におすすめ

・　スタートアップ、ベンチャー、中小企業役員
・　事業・組織拡大中の企業の経営層
・　業務の煩雑化をAI・DXテクノロジーで解決したい方
・　組織的なカオスの整理やフレームワークを知りたい方


■ウェビナー登壇者


株式会社Augue　代表取締役　大橋 弘崇

北海道大学工学部卒業後、株式会社アドウェイズで新規事業の立ち上げに従事。 2016年5月、株式会社ジーニー（東証グロース：6562）に入社し、2019年 上級執行役員 最高プロダクト責任者（CPO）兼 SaaS事業統括CEO としてSaaS事業の成長と新規領域拡大を主導。 2025年に退任し、同6月に生成AIを核とした企業変革（AX）を支援する株式会社Augueを創業。事業戦略・プロダクト・マーケティングを横断した知見を活かし、企業の成長を支援している。






株式会社HIRize　代表取締役　岩見直哉

日系大手重工業で約10年間、工場労務・技術系新卒採用を経験し、その後スタートアップ業界へ。
BtoBメタバースのSynamonと、Vtuber運営のActiv8でそれぞれ人事・採用の責任者をつとめる。

2024年に株式会社HRizeを創業。「勝ちたい企業に人事戦略を」をMissionに、複数のベンチャー・スタートアップの人事・採用機能の立ち上げに従事。





■ウェビナー申し込み

■Augueについて

Augueは、生成AI領域を中心にAXによる企業変革を支援するテクノロジー×プロフェッショナルカンパニーです。 最新のAI技術を活用し、業務プロセスを「AI×人間」の協働体制へと進化させることで 組織の生産性向上を実現。AI AGENT導入支援を通じて、誰もがAIを活用し成果を最大化できる世界を創ります。


名称：株式会社Augue


設立：2025年6月


代表取締役社長 ：大橋弘崇


URL：https://augue.co.jp/


■HRizeについて

HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。



経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。



名称 ：株式会社HRize
設立 ：2024年6月　


代表取締役社長 ：岩見直哉　　


URL ：https://www.hrize.jp/(https://www.hrize.jp/)