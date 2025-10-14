「小説家になろう」が創作活動支援のための収益還元サービス「なろうチアーズプログラム」を開始

株式会社ヒナプロジェクト

小説投稿サイト「小説家になろう」を運営する株式会社ヒナプロジェクト（本社：大阪府枚方市、代表取締役社長：青山侑矢）は、2025年10月14日（火）、新サービス「なろうチアーズプログラム」の事前登録の受付を開始いたしました。

「なろうチアーズプログラム」とは

「なろうチアーズプログラム」は、創作活動を支援するために生まれた新しいサービスです。

私たちは、サービス名でもある「小説家になろう」という呼びかけのもとに、誰もが気軽にクリエイターになり、一つでも多くの作品が世に生まれ羽ばたいていくよう、事業を行ってまいりました。

さらに日々の創作活動や継続的な作品投稿を応援していくため、クリエイターが収益を得られるサービスを開始します。

その第一歩として、作品の閲覧が作者への収益還元につながる仕組みを備えた「なろうチアーズプログラム」をリリースいたします。

本プログラムに参加すると、「小説家になろう」に投稿した作品の閲覧を通じて、作者の方が収益を受け取ることができるようになります。

作品が読まれることは、創作を支える土台のような体験であり、大事な営みです。

本プログラムを通じて、作品が読まれることに新たなよろこびがもたらされ、次の創作へとつながっていく――。

そういった好循環を目指し、「なろうチアーズプログラム」を提供いたします。

「なろうチアーズプログラム」の特徴

事前登録受付中

- 作品ごとに収益化の設定が可能ユーザごとではなく作品ごとの設定となるため、収益化したい作品だけを選んで設定できます。- 収益の受取方法は2種類得た収益は、現金（銀行振込）またはAmazonギフトカードのどちらかで受け取ることができます。

現在、小説家になろうにて、「なろうチアーズプログラム」の事前登録を受付中です。

事前登録の期間中に作品の収益化を有効にしておくことで、本プログラムの正式運用開始と同時に収益を受け取るための計測が始まります。

是非事前登録の期間中にご参加ください。

「なろうチアーズプログラム」の正式運用開始は2025年10月28日（火）を予定しております。

サービスの詳細は以下をご確認ください。

▼「なろうチアーズプログラム」

https://syosetu.com/site/aboutcheersprogram/

「小説家になろう」について

「小説家になろう」は誰でも自由に作品を投稿し、読むことができる小説投稿サイトです。

サイト上で公開されている作品数は120万作品を越え、多数のアニメ化作品や書籍化作品の原作のほか、様々なジャンルの作品が投稿されています。

作者も読者も楽しめる公式企画や、出版社等の企業とのタイアップコンテストも開催しています。

https://syosetu.com/

「小説家になろう」では、これまで取り組んできました投稿作品のメディア化にもつながる場の提供に加え、クリエイターが新たに収益や活躍機会を獲得できるサービスの検討を「なろうチアーズプログラム」以外にも進めております。

クリエイターの活動を支援し、様々な才能・コンテンツが持つポテンシャルを広げていくことができるよう、尽力してまいります。

株式会社ヒナプロジェクト

https://hinaproject.co.jp/

所在地 ： 〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目17-8

代表取締役社長 ： 青山侑矢

設立 ： 2010年3月17日

事業内容 ： ウェブサイト・デジタルコンテンツの企画、制作、管理運営

お問い合わせ窓口 ： https://hinaproject.co.jp/contact_us/cu.php