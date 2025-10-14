バーニーズ　ニューヨーク銀座本店×ウルフギャング・ステーキハウス“極上ポップコーン”に新フレーバー「Wasabi popcorn」が登場

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Penny Luo）が展開するバーニーズ ニューヨーク銀座本店では、リニューアルオープンを記念して誕生したニューヨーク発祥の高級ステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」との限定コラボレーションポップコーンに、新フレーバー「Wasabi popcorn」が加わります。“極上ポップコーン”としてご好評いただいた本コラボレーションに、穏やかな刺激と豊かな旨味が広がる「Wasabi popcorn」フレーバーが新たに加わり、 2025年10月17日（金）よりバーニーズ ニューヨーク銀座本店にて販売開始いたします。

バーニーズ ニューヨーク銀座本店は「記憶と創造」をコンセプトに、銀座本店オープン以来初となるリニューアルオープンを迎えました。伝統を受け継ぎながらも未来への挑戦を掲げ、“GINZA WONDERLAND”として大人のための非日常空間を演出しています。その取り組みの一環として誕生した「ウルフギャング・ステーキハウス」との限定コラボレーションポップコーンに、このたび新フレーバー「 Wasabi popcorn」が登場。コラボレーションに爽やかな彩りを添える、ここでしか味わえない特別な体験をお楽しみください。

■バーニーズ ニューヨーク限定、ウルフギャング・ステーキハウス監修の“極上のポップコーン”に「Wasabi popcorn」が登場

バーニーズ ニューヨークは、同じくニューヨークをルーツに持ち、世界中の美食家を魅了する「ウルフギャング・ステーキハウス」と共に、世界初となる特別なポップコーンを開発しました。両ブランドのアイデンティティが融合したこのポップコーンは、単なるスナックの域を超えた“大人のための逸品”として誕生。厳選された素材とこだわり抜いた製法によって、これまでにない贅沢な味わいを実現しています。

今回、新たに加わったフレーバーは、日本が誇るスパイス“わさび”をアクセントに採用。心地よく広がる爽やかな刺激と、鼻先まで届く芳醇な香りが特徴です。前作同様、専用熟成庫で28日間じっくりとドライエイジングさせた「プライムグレード」の牛肉から抽出した旨味を凝縮したオリジナルのクリアバターに、味の決め手としてステーキにも用いられるパタゴニアソルトを組み合わせました。肉の旨味とバターの豊かな香り、ミネラルを感じる塩味に、わさび特有のすっきりとした余韻が重なり合うことで、まるで高級ステーキを味わっているかのような、贅沢な味わいに仕上がっています。

両ブランドのもつニューヨークのルーツと、日本ならではのエッセンスを重ね合わせることで生まれたこの一粒は、バーニーズ ニューヨーク銀座本店でしか出会えない特別な存在です。大切な方への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい逸品を、ぜひこの機会にお楽しみください。

＜商品概要＞

商品名：「Wasabi popcorn」

価格：1,100円（税込）

販売店舗：バーニーズ ニューヨーク銀座本店

販売期間：毎週末

＜店舗概要＞

名称：バーニーズ ニューヨーク銀座本店

住所：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル

営業時間：11:00～20:00

【ウルフギャング・ステーキハウス】

「ウルフギャング・ステーキハウス」は、NYの名門ステーキハウスで40年以上活躍したウルフギャング・ズウィナー氏が独立して2004年マンハッタンに創業。こだわりのステーキの美味しさで瞬く間に繁盛店となりました。現在では、舌の肥えた美食家をも唸らす"極上ステーキハウス"として、ニューヨークをはじめ、ワイキキなど世界で絶大な人気を誇ります。

日本国内においては、アメリカ国外初出店となる１号店の六本木（東京）をはじめ、丸の内（東京）、青山(東京)、大阪、福岡のほか、鉄板焼き業態の新ブランドである「ウルフギャング・ステーキハウスTeppan」銀座（東京）をオープン。また、2026年７月12日にニュウマン高輪の最上29階に国内7号店目をオープン。

公式ホームページ：http://wolfgangssteakhouse.jp/

【BARNEYS NEW YORK】

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

公式オンラインストア：https://onlinestore.barneys.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/barneysjapan