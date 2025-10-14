『異世界キッチン』新イベント「お菓子をくださらないなら、いたずらいたしますわ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

新衣装・ベロペロネ(ハロウィン)&内装ミニイベント開催！

スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、秋の味覚をテーマにしたチャレンジイベント「お菓子をくださらないならいたずらいたしますわ」がスタート！

あわせて、★3販売員「ベロペロネ(ハロウィン)」が登場するピックアップガチャも開催中です！

「お菓子をくださらないなら、いたずらいたしますわ」開催！

■イベント内容

とにかくたくさんの料理を販売することでチャレンジを達成していくイベントです。

チャレンジをクリアすると、設計図が手に入り、イベント限定の内装を作ることができます！

■目玉報酬

まるで洋館にいるような壁と床を入手できます。

※画像は開発中のもので、壁と床のサンプルです。バナー表示等は実際とは異なります。

■開催期間

10月14日(火)15:00 ~ 10月22日(水)12:59

★３ベロペロネ(ハロウィン)が登場&出現確率アップ！ 新登場ピックアップガチャ開催！

★３ベロペロネ(ハロウィン)(販売員)の提供割合がアップします。

さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ピックアップガチャ開催期間

10月14日(火)15:00 ~ 11月4日(火)12:59

■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』

・ストアURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche

■製品概要

タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

リリース日 ：2024年9月5日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、

「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか

べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ

ンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々

で登録されたApple Inc.の商標です。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。