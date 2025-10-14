2025-26大同生命SV.LEAGUE公式ガイド発売開始！

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、公益社団法人SVリーグ（SVL）と共同で「2025-26 大同生命SV.LEAGUE公式ガイド」（以下「本誌」）を企画・制作し、2025年10月14日（火）より全国書店で発売することをお知らせします。

本誌は2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMEN/MEN全24チームの全選手を収録した、唯一のリーグ公式ガイド（選手名鑑）です。選手インタビューや全チーム共通企画の「選手が語るチームメートの素顔」など、ここでしか読めない企画を多数掲載した内容となっています。

また、V.LEAGUE WOMEN/MEN全30チームの選手情報も収録し、バレーボールファンはもちろん、これからバレーボール観戦を始めようと思っている方にも楽しんでいただける一冊です。

ぜひ本誌をお手に取っていただき、SVリーグの魅力をお楽しみください！

■商品詳細

商品名：2025-26大同生命 SV.LEAGUE公式ガイド

出版社：徳間書店

発行・編集：株式会社ライブドア

監修：公益社団法人SVリーグ

発売価格：2,000円(税込)

発売日：2025年10月14日（火）

販売場所：全国書店、SVリーグ公式グッズ販売サイト、試合会場*等

*一部販売がない会場もございます

■VOLLEYBALLKING

国内外の試合開催情報や見どころ、試合結果速報、選手・監督へのインタビュー、チーム特集など、多岐にわたる情報を網羅的に発信するバレーボール専門メディアです。月間約410万PVを誇り、LINE公式アカウントの友だち数は約23.1万人、X（旧Twitter）では約3.9万人のフォロワーを有しています。

サイトURL：https://volleyballking.jp/

公式X：https://x.com/vking_jp

当社は今後もSVリーグとともに、ファンの皆さまがより深く楽しめるバレーボールコンテンツを発信してまいります。

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」

（趣味・娯楽関連ブランドショップ：https://shopping.livedoor.com/）

（食品・生活関連ショップ：https://www.livedoor-shopping.jp/）

-「ライブドアバンク」（https://livedoorbank.jp）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営