¥Ä¥®¥Î¥Æ¤¬¡Ö¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¡¢¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿Åù¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤ò400ÉôÈ¯¹Ô
ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ë¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î½Ð°©¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤ËÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¿©»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢10/18¡¦19³«ºÅ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢ ¥Ä¥®¥Î¥Æ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¹ØÆþ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤òÈ¯¹Ô¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´400Éô¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢200Éô¤Ï¹â²¬»ÔÊì»Ò²ÉÉØÊ¡»ã²ñ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ØÍ¹Á÷¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¢»Ä¤ê200Éô¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØÍè¾ì¤·¤¿18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤âÀèÃå200Ì¾¤ØÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¢¨10·î18¡¢19Æü¤½¤ì¤¾¤ìÀèÃå100Ì¾¤º¤Ä
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿©¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¡×¤È¥Ä¥®¥Î¥Æ¤¬¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÂÎ¸³»Ù±ç¡É¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤äºîÉÊ¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦µ»¡¦¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¡È¹â²¬¥â¥Ç¥ë¡É¤Î¿·¤¿¤Ê´±Ì±Ï¢·È¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê¡Û·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø
¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢2,500±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È3,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ä¥®¥Ú¥¤¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î¤ªÆÀ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª·ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹â²¬¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Îµ»½Ñ¤ä´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤â³Ú¤·¤á¤ëºý»Ò·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥®¥Ú¥¤¤Ï¤ªÇã¤¤Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼¡¤Î¼ê¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò³Ú¤·¤¯¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢2ÃÄÂÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤ò·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³¹ ¹â²¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤Ê¤Ö¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤à¡È¤Þ¤Á¤Î¥Á¥«¥é¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¥Ä¥®¥Î¥Æ¤È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¡¢
¡È¿©¤ÈÂÎ¸³¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¤Þ¤Á¡É¹â²¬¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û¤´¤Á¥Ú¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ä¥®¥Î¥Æ³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë»È¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤Ç¤¹¡£°û¿©¡¦ÂÎ¸³¡¦ºîÉÊ¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¿©¤Ù¤Æ¡¦¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¦Áª¤Ö¡É´î¤Ó¤ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î´ë¶È¡¦»ÔÌ±¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Á¤ÎÊ¸²½¤ä¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¤Á¥Ú¥¤¡¿¾¦ÉÊ·ô¤Ï500±ß¡ß6ËçÄÖ¤ê¤Î3,000±ßÊ¬¤Ç¡¢º£²ó400Éô¤òÈ¯¹Ô
¾¦ÉÊ·ô¤Ï500±ß¡ß6ËçÄÖ¤ê¤Î3,000±ßÊ¬¤Ç¡¢º£²ó400Éô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìËç¤º¤Ä¥ß¥·¥óÌÜ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥®¥Î¥Æ½ÐÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Á¥Ú¥¤¡¿¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³Æ¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´¤Á¥Ú¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
-»ÈÍÑ²ÄÇ½¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ä¥®¥Î¥Æ¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢2025
-»ÈÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë
-¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡§¹â²¬»Ô±Ä¹â²¬Ãæ±ûÃó¼Ö¾ì
-¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¡§¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
-ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¦ºÅ¡§¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬
-ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¹â²¬»ÔÊì»Ò²ÉÉØÊ¡»ã²ñ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»ÒÍÍ200Ì¾¡¢¥Ä¥®¥Î¥Æ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿18ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ 200Ì¾
-¥Ä¥®¥Î¥Æ¤Ç¤Î¼èÆÀÊýË¡¡§Î¾Æü¤È¤âÀèÃå100Ì¾¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡Ê18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡Ú¤´¤Á¥Ú¥¤ ¶¨»¿´ë¶È¡Û
¤¤¤Ê¤Û²½¹©(³ô)¡¦¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¹â²¬¤ª¤È¤®¤Î¿¹¸ø±àÅ¹¡¦(³ô)YSB¡¦¥é¥Ã¥¯(³ô)¡¦(³ô)¹â²¬À½ºî½ê¡¦(³ô)¥ïー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡¦(³ô)¹¾åÀ½ºî½ê¡¦SEKAI¡¡HOTEL¡¡Takaoka¡¦(³ô)ÅÏÊÕÈÄ¶â¹©¶È¡¦¾¾²¬»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê
¡ã¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢ ¥Ä¥®¥Î¥Æ¤Î¾ÜºÙ¡ä
¡ÚÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡Û¡É¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡É¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥Ä¥®¥Î¥Æ¡×¤Ø
ÃòÊª¤ä¼¿´ï¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¹â²¬¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÊ¬¶ÈÀ©¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤äÇÑ¶ÈÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥®¥Î¥Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤òÂ¥¤·¡¢»ºÃÏ¤ÎºÆÊÔ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥â¥Î¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¤´¤Á¥Ú¥¤¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡É¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡É¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
～¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¿Í¤ò·Ò¤°¡Ö¥Ä¥®¥Î¥Æ¡×～
¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢ ¥Ä¥®¥Î¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¡¦¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿µ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤ò10Ç¯¡¢50Ç¯Àè¤Î»ºÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä»º¶È¤ÎÈ¯Ã£¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ºÃÏ¤¬Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃòÊª¤ä¼¿´ï¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¤Î´ë¶È¤¬1¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÊ¬¶ÈÀ©¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ºÃÏ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±»ºÃÏÆâ¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÏ°è¡¢¶È¼ï¡¢ÁÇºà¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ºÃÏ¤ÎºÆÊÔ¡×¤¬¤¤¤Þ¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥®¥Î¥Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢400Ç¯Â³¤¯ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î»ºÃÏ¹â²¬»Ô¤«¤é¡¢ºî¤ê¼ê¡¦·Ò¤®¼ê¡¦»È¤¤¼ê¤ò½¸¤á¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼¡¤Î»þÂå¤Ø·Ò¤°¾ì¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢¥Ä¥®¥Î¥Æ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¥¹¥Èー¥êー(https://prtimes.jp/story/detail/x99OQ4tjzKx)
¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎNPOË¡¿Í Kids Future Passport ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤òÆÏ¤±¤ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¤ä¶¨»¿¶â¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢ÅÐÏ¿Å¹ÊÞ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌµÎÁ¤Ç¿©»ö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë Á´¹ñ¤Ç193,000¿©°Ê¾å ¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¡£
¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÀµ¼°¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È±¿Æ°¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤ä¼ã¼êµÄ°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ëÍ»ÖÃÄÂÎ¡Ö¹â²¬¤òHACK¤¹¤ë²ñ¡×¤Ç¹ÔÀ¯¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡È¤Þ¤Á¤°¤ë¤ß¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://babyfirst-kodomogochimeshi-takaoka.studio.site/(https://babyfirst-kodomogochimeshi-takaoka.studio.site/)