DRX | LESHAR選手が驚異的な強さで、「Premier」大会３度目の優勝を飾る！　「EVO France 2025」の『ストリートファイター6』部門結果速報

株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 12（カプコンカップ トゥウェルブ）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2025」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

また、期間中には同会場で「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」を開催いたします。

「CAPCOM Pro Tour 2025」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会です。

「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier」は全8回開催され、各大会の優勝者は世界決勝大会「CAPCOM CUP 12」の出場権を獲得することができます。

また、各大会の上位入賞者には「Premier Points」が与えられ、8大会終了後の総獲得ポイントの上位6名にも「CAPCOM CUP 12」の出場権が与えられます。

「EVO France 2025」の『ストリートファイター6』部門優勝はDRX | LESHAR選手！

日本時間10月10日（金）～13日（月・祝）に渡って開催された「EVO France 2025」の『ストリートファイター6』を優勝したのは、DRX | LESHAR選手となりました。5月に開催された「COMBO BREAKER」、6月に開催された「CEO 2025」に続き、「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier」の3大会を制覇しました！

優勝者のDRX | LESHAR選手は、既に2026年に両国国技館で開催が予定されている世界決勝大会「CAPCOM CUP 12」への出場権を取得しているため、2位の2Game | Blaz選手に出場権が与えられます。

「CAPCOM CUP 12」は、2026年3月11日（水）～15日（日）にわたり、両国国技館で開催されます。

各大会情報につきましては「CAPCOM Pro Tour」公式サイトをご確認ください。

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/

今年最後の「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier」大会である「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」の締切迫る！

「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」のエントリー締め切りが迫っております。

こちらエントリーは10月15日まで、皆様のエントリーお待ちしております！

「ワールドウォリアー 日本大会」第3回大会のエントリーは、10月20日（月）23時59分まで！

世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し、各地域で激戦を繰り広げる大会「CAPCOM Pro Tour 2025」。その大会群の一つである「ワールドウォリアー」は、世界各地域のトーナメントオーガナイザーによって数か月にわたり複数回開催されます。本大会は順位に応じてポイントが獲得できる5回の通常大会と、ポイント順位上位選手8名による決勝大会の全6回で構成されています。

そして、上位入賞選手は優勝賞金100万ドルの世界決勝大会「CAPCOM CUP 12（カプコンカップ トゥウェルブ）」の出場権を獲得することができます。

「ワールドウォリアー 日本大会」は中でも「Super Region（スーパーリージョン）」に該当し、成績上位者2名が「CAPCOM CUP 12」への出場権を手にすることができます。

１. 5回の通常大会終了時に5大会分の合計ポイント順位が1位であった選手。

第1回から第5回までの全ての大会に出場することで、出場権獲得の可能性が高まります。

２. 上記の選手を除き、自身が参加した上位3大会分の合計ポイント順位上位8名によって行われる決勝大会の優勝選手。

成績が振るわない回や参加ができない回があったとしても、継続して参加をすることで出場権獲得の可能性が高まります。※本大会は、「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」にて正式採択されているeスポーツ競技『ストリートファイター6』の日本代表選手選考対象大会です。