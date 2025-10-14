「コナミスポーツクラブ ダンシングスターズコンテスト 2025」決勝大会を開催

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、「コナミスポーツクラブ ダンシングスターズコンテスト 2025」決勝大会を10月11日(土)に埼玉県のRaiBoC Hall（さいたま市民会館おおみや）で開催しました。

■ コナミスポーツクラブ ダンシングスターズコンテストとは

コナミスポーツクラブ ダンシングスターズコンテストとは、コナミスポーツクラブの子ども向けダンススクール「ダンシングスターズ」に通う子どもたちが参加する競技会です。年に1回開催され、各地域での予選大会で選出されたチームが優勝を目指して一堂に会します。予選大会は全国6カ所で開催、319チームが参加しました。

＜開催部門＞

・チャレンジ部門・・初級クラス

・ドリーム部門・・中級クラス

・シャイニー部門・・上級クラス

9回目となった今回の決勝大会には73チーム、約600人が参加しました。当日は、ダンシングスターズの選抜チームKONAMI J.B.STARによるパフォーマンスもあり、盛り上がりを見せました。

■ 決勝結果

決勝大会でのパフォーマンスKONAMI J.B.STARのパフォーマンス表彰式＜チャレンジ部門＞

1位：ピヨピヨ☆チャンネル/コナミスポーツクラブ 橋本

2位：TR mini/コナミスポーツクラブ 八幡

3位：Monkey I's/コナミスポーツクラブ 稲城

チャレンジ部門1位：ピヨピヨ☆チャンネル

優勝チームコメント：今日は表情とか細かい部分に気を付けて踊りました。

結果が1位だったのでよかったです。保護者の方々の応援があったからこそ1位を取れました。もっとレベルを上げて、もう1度1位を取りたいです。

＜ドリーム部門＞

1位：Funky I's/コナミスポーツクラブ 稲城

2位：Funny BEE/コナミスポーツクラブ 厚木

3位：Attracted/コナミスポーツクラブ 大和八木

ドリーム部門1位：Funky I's

優勝チームコメント：予選が2位ですごく悔しくて、その悔しさをプラスに変えてやってやろうという気持ちがありました。今日はあまり緊張しなくて、自信もあったし楽しめたコンテストでした。

＜シャイニー部門＞

1位：リア/コナミスポーツクラブ 茨木

2位：OUTRAP/コナミスポーツクラブ 厚木

3位：TR Bean's/コナミスポーツクラブ 八幡

シャイニー部門1位：リア

優勝チームコメント：普段のレッスンから基礎をしっかり練習してきました。今日は最初から審査員の心をつかみにいくところを工夫しました。

1位になれてすごく嬉しいです！

＜関連ページ＞

・コナミスポーツクラブの子ども向けダンススクール「ダンシングスターズ」

https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/dance/

・KONAMI J.B.STAR

https://www.konami.com/sportsclub/athlete/jbstar/

弊社は今後もこのようなイベントの開催を通じて、子どもたちが目標を持ち、挑戦できる環境を提供していきます。