【JPIセミナー】熊本県「阿蘇くまもと空港・新大空港構想の推進と空港アクセス鉄道整備について」10月24日(金)開催

JPI（日本計画研究所）は、熊本県 企画振興部長 富永 隼行 氏を招聘し、阿蘇くまもと空港・新大空港構想の推進と空港アクセス鉄道整備について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

<東京開催>【会場受講限定】

熊本県 : 阿蘇くまもと空港・新大空港構想の推進と空港アクセス鉄道整備について

〔開催日時〕

2025年10月24日(金) 09:30 - 11:30

〔講師〕

熊本県

企画振興部長

富永 隼行 氏

〔講義概要〕

世界的半導体関連企業であるＴＳＭＣの本県進出等により、今もなお県内への半導体関連企業の集積が進んでいる。 こうした動きを受け、阿蘇くまもと空港の国際線は、今年の8月時点で６路線週４２便を実現し、地方空港No.１の便数となり、令和６年度の国際線利用者数は過去最高の約４８万人を記録した。

本県では、これらの環境変化をビッグチャンスと捉え、空港周辺地域の更なる活性化に向けて「新大空港構想」の実現に向けた取り組みを進めている。

本講演では、「新大空港構想」に掲げる取り組みを紹介するとともに、その中核となる「空港アクセス鉄道整備」についても詳説する。

〔講義項目〕

１. 新大空港構想について

（１）新大空港構想とは

（２）阿蘇くまもと空港の現状について

（３）新大空港構想における取り組みの方向性

２. 空港アクセス鉄道整備について

（１）これまでの経緯

（２）事業概要

（３）今後の取り組み

３. 関連質疑応答

４. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講

