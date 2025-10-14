【健康によい成分に関する調査】健康のために摂取している成分がある人は6割強。そのうち、「食べ物、飲み物」から摂取している人は7割強。5割強は「サプリメント、プロテイン、健康食品など」から摂取

マイボイスコム株式会社

■健康のために摂取している成分がある人は6割強。そのうち、「食べ物、飲み物」から摂取している人は7割強。5割強は「サプリメント、プロテイン、健康食品など」から摂取

■今後摂取したい成分上位5位は、「カルシウム」「たんぱく質」「ビタミンC」「乳酸菌」「鉄」

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『健康によい成分』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

栄養成分を摂取している状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 健康のために摂取している成分

健康のために摂取している成分がある人は6割強です。

摂取している成分は（複数回答）、「たんぱく質」が26.0％、「カルシウム」「ビタミンC」「乳酸菌」が各2割強です。

「乳酸菌」は高年代層、「カルシウム」「たんぱく質」「コラーゲン」は女性高年代層で高くなっています。女性10～40代では「鉄」の比率が高く、「たんぱく質」に次いで2位となっています。

2. 摂取している成分に期待する効果

健康のために摂取している成分がある人が、成分に期待する効果は（複数回答）、「健康維持」が61.7％、「免疫力・抵抗力向上」が48.0％、「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「疲労回復」が3割前後です。

「筋肉をつける・筋肉維持」は女性60～70代や男性若年層でやや高く、また、女性60～70代では「骨を丈夫にする」も高くなっています。

「美肌効果」は女性30～50代、「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「貧血予防・改善」は女性10～40代でやや高い傾向です。

3. 成分の摂取方法

健康のために摂取している成分がある人の、成分の摂取方法は（複数回答）、「食べ物、飲み物」が73.7％です。女性60～70代でやや高く、女性10・20代で低くなっています。また、男性30～50代でもやや低くなっています。

「サプリメント、プロテイン、健康食品など」から摂取している人は54.3％です。

4. 成分を摂取している飲食物

飲食物から成分を摂取している人に、どのような食材や食べ物・飲み物を摂るようにしているかを聞いたところ（複数回答）、「乳製品」「大豆加工品」「野菜、きのこ類」が6割前後、「魚介類、水産加工品、海藻類」が51.5％です。

「大豆加工品」「農産乾物」「乳製品」「食酢」「豆乳」は女性で比率が高く、また、いずれも女性高年代層で高くなっています。

5. 健康のために摂取したい成分

健康のために摂取したい成分は（複数回答）、「カルシウム」「たんぱく質」「ビタミンC」「乳酸菌」「鉄」「DHA」「亜鉛」「ビタミンB」「ビタミンD」「ビタミンE」が上位10項目です。

「鉄」は女性10～40代で比率が高く、1位となっています。

「亜鉛」は、現在摂取している成分の順位より上位となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆栄養成分に関することで気になっていること（全3,118件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1678_2_e0461b06463d3f48b7418c28b42465b6.jpg?v=202510140328 ]

＜調査結果詳細＞

