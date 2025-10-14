めちゃコミックで「巻読み」機能をリリース！有名作品など15万冊以上のマンガが一挙大量入荷！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」において、2025年10月14日（火）より、新たに巻単位で作品を購入・閲覧できる「巻読み」機能をリリースしました。

本機能の提供開始に合わせ、15万冊以上が「巻読み」対応作品としてラインナップに加わります。

■新機能「巻読み」機能で、物語を一気に楽しめる

従来の話単位での配信に加え、新たに巻単位での購入・閲覧が可能になりました。

物語の続きが気になって一気に読みたい方にとって、より快適に作品を楽しんでいただける新機能です。

紙の単行本と同様の閲覧形式、発売タイミングのため新作をお待たせすることなく物語の世界にどっぷり浸ることができます。

＜ご利用方法＞

「巻読み」に対応した作品ページには「話読み」「巻読み」のタブが表示されます。

「巻読み」タブを選択すると、巻単位で購入・閲覧が可能です。

※一部、「巻読み」のみで配信される作品もございます。

■超有名作から名作まで大量入荷！

本機能のリリースを記念して、めちゃコミックのラインナップがさらにパワーアップ！誰もが知る超有名作品から隠れた名作まで、15万冊以上のマンガを一挙大量入荷いたしました。

今後も巻読み対応作品を順次拡充してまいります 。

■ リリース記念キャンペーンも開催予定！

本機能のリリースを記念して、お得なキャンペーンも実施いたします。

詳細は後日公開いたしますので、続報をお待ちください。

今後も、皆様にさらに便利で楽しいマンガライフをお届けできるよう、努めてまいります。

引き続き「めちゃコミック」をどうぞよろしくお願いいたします。

※注意事項

本機能は、従来の「巻で読む」機能とは異なります。

「話読み」と「巻読み」はそれぞれ別の商品となりますので、重複購入にご注意ください。

＜アプリの場合＞新機能のご利用には、アプリのバージョン3.7.0以降へのアップデートが必要です。

アプリのアップデートは10月14日（火）以降、順次反映されます。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。