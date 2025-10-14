¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤âÅÐ¾ì
¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú£¶¡ß£±£°¡ªlaughing wins!¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â6¤Ä»Ò¤Ï6¤Ä»Ò¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢MILK MILK MILK¡ª¡¢KsG¤È¤¤¤Ã¤¿´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Á´´Û¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊPOP UP SHOP¤¬ÅÐ¾ì¡£±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É Rockfish Weatherwear¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦SUSAN FANG¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖA Gift from the Stars¡×¤ÎPOP UP SHOP¤ä¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¹çÆ±½ÐÅ¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖCURATION TOKYO 3¡×¡¢Êª¸ìÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö33club¡×¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¼«Í³¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖSURGERY¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿·¿Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¶¸µ¤¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGEN AIBA¡×¤È¡¢¥ê¥á¥¤¥¯Éþ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖReclothes¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£GEN AIBA ¤Î¡È¥Ü¥¿¥ó¤ÎÌÜ¡É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ä¡¢Reclothes¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥×¡×¿·ºî¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Laforet HARAJUKU Information
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ú£¶¡ß£±£°¡ªlaughing wins!¡Û¤ÈÂê¤·¤¿Á´´Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â6¤Ä»Ò¤Ï6¤Ä»Ò¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢6F ¥é¥Õ¥©ー¥ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¸¶½É¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢5F MAKE THE STAGE¤Ç¤ÎPOP UP SHOP¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢´ÛÆâ4¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ë¡¢¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<6F ¥é¥Õ¥©ー¥ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¸¶½É> ¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡ª
²ñ´ü¡§ 10·î16Æü(ÌÚ)～10·î29Æü(¿å)
³«¾ì»þ´Ö¡§ 11:00～20:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ 1,000±ß(ÀÇ¹þ)
<5F MAKE THE STAGE> ¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°POPUP
ÉÁ¤²¼¤í¤·¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢£Á£Ò¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
1²ñ·×5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§ 10·î16Æü(ÌÚ)～10·î29Æü(¿å)
¢¨10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÆþ¾ìÍ½ÌóÀ©
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¦¾¦ÉÊ
<2F> MILK MILK MILK¡ª¡Ê¥ß¥ë¥¯ ¥ß¥ë¥¯ ¥ß¥ë¥¯¡ª¡Ë
MILK MILK MILK¡ª´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢¾¾Ìî²È6¿Í¤Î¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿§¤Î¥¥é¥¥é¥¼¥êー¤¬µ±¤¯¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ä¡¢POP UP SHOP¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ù¥ë¡¦ÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
<5F> KsG¡Ê¥±ー¥¨¥¹¥¸ー¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ìþ¤·¤È²Ä°¦¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬TRAVAS TOKYO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ª
¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¥¹¥È¥êー¥È´¶¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¾¾Ìî²È6¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹/¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥é¥¥é¤Î¥ß¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¾æÉ×¤Ê¥á¥¿¥ë¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ç¡¢¼ª¸µ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢É½¤Ï¥ß¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Î¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¯¥ê¥ë¤Î2ÁØ¹½Â¤¤Ç¸ü¤ß¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾·ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊÈÎÇäÅ¹ÊÞµÚ¤Ó´ÛÆâÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ªÇã¾å¤²¤Ç¡¢6F ¥é¥Õ¥©ー¥ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¸¶½É¤Ç¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤´¾·ÂÔ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨´¹¶â¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
5F¡§An MILLE / KsG / Lattice / ¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª
4.5F¡§ AS KNOW AS PINKY / MAJESTIC LEGON
4F¡§HEENIE HEENIE / JEANASIS / KBF / Kawaii¡ùStars / LA POMME petit / ROJITA / VAYRELL
3F¡§Abyssea/¥¢¥¥Ð´¶ÅÅ¥Ç¥ó¥ / MFC STORE HARAJUKU / SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH
2F¡§Amijed / CARA HARAJUKU / MILK MILK MILK! / Urban Sophistication Tokyo / ¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹ / »°´î»¨²ß
1.5F¡§d'zzit / enjoueel / RANDA
1F¡§MOOMIN CAFE STAND
B0.5F¡§ANNA SUI COSMETICS / BABY RETURN / MY ONLY FRAGRANCE / Manon Tokyo / Sailor Moon store
B1F¡§HARE / ¥¢¥¯¥í¥Èー¥¥çー¡£
B1.5F¡§ATELIER PIERROT / Alice and the PIRATES / MINT NeKO¡¦¥â¥ê¥°¥Á¥« / RAVEL Creators Market /minacute
POP UP SHOPS
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë
<1F ENTRANCE SPACE> Rockfish Weatherwear¡ßSUSAN FANG(¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¦¥§¥¶ー¥¦¥§¥¢¡ß¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó)
¢£Rockfish Weatherwear¡ßSUSAN FANG¡ÖA Gift from the Stars¡×POP UP SHOP
±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉRockfish Weatherwear¡Ê¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥·¥å ¥¦¥§¥¶ー¥¦¥§¥¢¡Ë¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ÊーSUSAN FANG¡Ê¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëPOP UP SHOP¤ò³«ºÅ¡£¡ÖA Gift from the Stars¡Ê¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¤¬Â£¤ëÂ£¤êÊª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¡¢½À¤é¤«¤¤¥Õ¥¡ー¤È·Ú¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥Óー¥º¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥È¥Ô¥ó¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤Éµ±¤¯¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤Åß¤ÎÉ÷·Ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¥ª¥ó¥êー¥·¥ç¥Ã¥×
<2F CONTAINER> CURATION TOKYO 3 (¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥¹¥êー)
¢£MEGMIURA WARDROBE¡ßMEGANE AND ME¡ßPEIEN
°Û¤Ê¤ë´¶À¤¬¶Á¤¹ç¤¦POP UP SHOP
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë3ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ê¥¢¥¦¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMEGMIURA WARDROBE¡×¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMEGANE AND ME¡×¡¢¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEIEN¡×¡Ë¤¬¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£»îÃå¤ä¹ØÆþ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¡¢ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»îÃå¤·¡¢Instagram¥Õ¥©¥íー or Åê¹Æ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ëÍèÅ¹´ë²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤ÎPOP UP SHOP¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
<2F CONTAINER> SURGERY (¥µー¥¸¥§¥êー)
¢£´Ú¹ñÈ¯¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSURGERY¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP UP¤ò³«ºÅ
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSURGERY¡×¤Ï¡¢¡È²òÂÎ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÅÀ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤òÊü¤Á¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£SURGERY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¥ó¥êー¥·¥ç¥Ã¥×
<2F CONTAINER> 33club (¥¹¥êー¥¹¥êー¥¯¥é¥Ö)¡¡
¢£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¥é¥Ö¥êー¤Ê
¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢33club¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Î¥é¥Õ¥©ー¥ìPOP UP¤Ç¤Ïmuseum¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÀ©ºî¡£¿·ºîmoon castle collection¤ò·È¤¨¡¢·î¤ä±À¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ò¤½¤à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î´¶À¤ò²ò¤Êü¤Ä¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ¸³«¡£Æü¡¹Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Êª¸ìÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
B0.5F °¦¤È¶¸µ¤¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡¡
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
GEN AIBA (¥²¥ó ¥¢¥¤¥Ð)
Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤¬ÁÏ¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ü¥¿¥ó¤ÎÌÜ¡É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤È¾¯¤·¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤ÄÛ£Ëæ¤ÊÂ¸ºß¡£
°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Reclothes (¥ê¥¯¥íー¥¹)
Reclothes¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ò¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¶¤·¤¤ï¤é¤·¤¬¥¤¥é¥¹¥È²½¡£Reclothes¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥á¥¤¥¯Éþ¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¡¢¿·ºî¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤¶¤·¤¤ï¤é¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤â¡ª