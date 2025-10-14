上尾といえば「上尾串ぎょうざ」！第3回上尾串ぎょうざフェス開催！！上尾串ぎょうざで上尾を盛り上げよう！！

上尾市観光協会
■上尾串ぎょうざとは？

元祖


“肉で肉巻くスタミナヒーロー”として、あげお産業祭のご当地グルメとして誕生。


現在


１０年余の時を経て、ルールを変更しました！


中の餡（あん）も外に巻くものも自由、お肉、お魚、野菜などなんでもOK


味つけは、ぎょうざの味にこだわりません。


王道の肉巻きから、魚介・中華・洋食・和食・スイーツまでも！


何かを何かで巻いて串に刺す！


2025年9月現在、市内外の26店舗で色んな味が楽します！食べ比べ、食べ歩き！様々な「上尾串ぎょうざ」をお楽しみください。




■イベント情報

　上尾串ぎょうざの他に、「やきそば」「焼売」「サツマイモの炊き込みご飯」「フリフリポテト」「ねぎもつ」「チェロス」「カレーパン」「カキオイル漬」「玉子焼き」「お菓子詰合せ」「仙じいいだんご」「肉巻きおにぎり」「鮪の串焼」「おでんセット」と各店舗自慢の１品に加え、「あっぽ、アッピー関連グッス」等を販売します。ビールやアルコール、ソフトドリンクも販売します。


　11時からのセレモニーのあとには、全国大会にも出場した市内の秀明英光高等学校ダンス部によるステージや、市内団体によるオカリナと津軽三味線の演奏があります。短い時間ですが、ダンスや演奏を聴きながら、飲食をお楽しみいただけます。


　また、上尾串ぎょうざを含む1,000円毎のお買い物でガラポン抽選券を1枚発行！素敵な賞品が当たる抽選会にもぜひご参加ください。　



　入場は無料です。


■主催者のコメント（上尾市観光協会）

上尾の名物は？


上尾には、何でもあるけど、上尾はこれ！という名物がなかった。


市内店舗と一丸となって「上尾といえば上尾串ぎょうざ！！」と胸を張って言える名物にしたい！そんな思いで、今回「上尾串ぎょうざ再生プロジェクト」を立ち上げて、進んでまいりました。


　現在も続々と上尾串ぎょうざを作っていただける店舗が増えています。今後、もっともっと上尾串ぎょうざを作っていただける店舗さんが増えたら市民の方や上尾串ぎょうざを食べていただける方にどの上尾串ぎょうざが好きかランキングみたいなことも出来るかなと思っています。


上尾に行ったらどこでも上尾串ぎょうざが食べられる、そんな状況にしたいです。


上尾市といったら上尾串ぎょうざの街でしょ？と全国的に言われるようになったら理想ですね。



■第3回上尾串ぎょうざフェス概要

・イベント開催期間　令和7年10月18日（土）
　　　　11:00～15:00　※なくなり次第終了（雨天決行）
・会場　JR上尾駅西口　モンシェリー通り周辺
・主催　上尾市観光協会　https://www.ageo-kankou.com/


・後援　上尾市／上尾商工会議所


・上尾串ぎょうざ公式HP　https://ageo-kankou-gourmet.com/ageo-kushigyouza-fes/


・ガラポン抽選会あり(上尾串ぎょうざを含む1,000円毎のお買い物でガラポン抽選券を1枚発行)


　※前回まで発行していた「お食事券」は今回はありません。