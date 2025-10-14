FDA　2025年11月発券分 燃油特別付加運賃について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、2025年11月1日(土)～11月30日(日)発券分の航空券に適用する燃油特別付加運賃を決定いたしました。

2025年11月発券分につきましては、2025年9月のシンガポールケロシン市況価格平均が1バレル当たり86.9米ドル、為替レートが1米ドル当たり147.9円であったことから、以下の金額を適用させていただきます。

なお、燃油特別付加運賃は、シンガポールケロシン市況価格および為替レートの変動に応じて、1ヶ月毎に見直しております。

■ 適用対象：2025年11月1日(土)～11月30日(日)発券分の航空券

■ 燃油特別付加運賃

■ 適用条件表

■ 燃油特別付加運賃改定時期

【備考】

1．航空運賃・料金に加え、発券日（航空券を購入し、支払が済んだ日のことを指します）に

有効な燃油特別付加運賃を適用いたします。

2．燃油特別付加運賃は大人・小児・幼児（座席を使用される場合）ともに同額となります。

お座席を使用されない幼児は対象外となります。

3．各種割引運賃利用の場合にも、この燃油特別付加運賃を適用いたします。

4．燃油特別付加運賃適用によるお客様ご利用の航空運賃・料金の諸条件に変更はありません。

5．航空券を払い戻しされる場合、燃油特別付加運賃は全額払い戻しいたします。

6．認可条件等により、適用額や適用期間が予告無しに変更されることがあります。