クラスの子たちと交換ノートを始めたら、14ページも書いてきた生徒がいて。私も14ページ書いて返しました。

朝日放送ラジオ株式会社

◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

2025年10月18日（土） / 10月25日（土）9:30～10:00

２週連続ゲスト：尾木直樹（教育評論家）

ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める

『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、

優しい語り口とお茶目なキャラクターで人気の教育評論家、

尾木直樹さんをお迎えします。

いじめ問題などに真摯に向き合う硬派な姿で活躍していた尾木さんが

思いがけず知名度が一気に上がってしまった愛称「尾木ママ」の誕生秘話から、

生徒たちに寄り添い続けた教師時代のほっこりエピソードまでたっぷり伺います。

どうぞご期待ください。

■番組概要■

◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00

◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき

◇放送エリア： ABC ラジオ AM 1008 kHz /FM 93.3 MHz ローカル

◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/

◇パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。