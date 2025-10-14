【名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー特別企画】参加者への新たな特典＆大阪駅でツアー20回記念パネル展開催！
西日本旅客鉄道株式会社
１．青山剛昌ふるさと館での新たな特典について
２．ツアー20回記念パネル展について
３．その他
7月1日から「名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー」（以下、鳥取ミステリーツアー）を開催しており、今回で「名探偵コナン ミステリーツアー」は20回目の開催を迎えております。このたび、「青山剛昌ふるさと館」のご協力のもと、鳥取ミステリーツアー参加者を対象にオリジナルポストカードを配布する新たな特典を実施します。
また大阪駅では歴代ミステリーツアーのポスターを配したツアー20回記念パネル展を期間限定で実施します。
この機会に鳥取ミステリーツアーにご参加いただき、謎解きの旅をお楽しみください。
１．青山剛昌ふるさと館での新たな特典について
（１）内 容
オリジナルポストカードをプレゼント
※受け取りにはツアー参加者確認のため、ツアーブックが必要となります
※ツアーブック1冊に対し1枚の配布となります（転売はご遠慮ください）
（２）日 時
2025年10月18日(土)から
※なくなり次第終了とさせていただきます
（３）場 所
青山剛昌ふるさと館 受付窓口 （鳥取県東伯郡北栄町由良宿１４１４）
（４）デザイン(イメージ)
２．ツアー20回記念パネル展について
（１）日 時
2025年10月21日（火）～ 11月9日（日）
（２）場 所
大阪駅 旅立ちの広場
（３）展示内容
ツアー20回目の開催を記念し、歴代ミステリーツアーのポスターデザインを配した
パネル設置と鳥取ミステリーツアーのPRを行います
３．その他
鳥取ミステリーツアーの詳細については特設サイトでご確認下さい。
https://www.conan-tour.jp/