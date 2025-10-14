【名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー特別企画】参加者への新たな特典＆大阪駅でツアー20回記念パネル展開催！

西日本旅客鉄道株式会社

　7月1日から「名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー」（以下、鳥取ミステリーツアー）を開催しており、今回で「名探偵コナン ミステリーツアー」は20回目の開催を迎えております。このたび、「青山剛昌ふるさと館」のご協力のもと、鳥取ミステリーツアー参加者を対象にオリジナルポストカードを配布する新たな特典を実施します。


また大阪駅では歴代ミステリーツアーのポスターを配したツアー20回記念パネル展を期間限定で実施します。


この機会に鳥取ミステリーツアーにご参加いただき、謎解きの旅をお楽しみください。



１．青山剛昌ふるさと館での新たな特典について

（１）内　容


　　オリジナルポストカードをプレゼント


※受け取りにはツアー参加者確認のため、ツアーブックが必要となります


※ツアーブック1冊に対し1枚の配布となります（転売はご遠慮ください）


（２）日　時


2025年10月18日(土)から


※なくなり次第終了とさせていただきます


（３）場　所


青山剛昌ふるさと館 受付窓口　（鳥取県東伯郡北栄町由良宿１４１４）


（４）デザイン(イメージ)




２．ツアー20回記念パネル展について

（１）日　時


　　2025年10月21日（火）～ 11月9日（日）


（２）場　所


大阪駅 旅立ちの広場　


（３）展示内容


　　ツアー20回目の開催を記念し、歴代ミステリーツアーのポスターデザインを配した


パネル設置と鳥取ミステリーツアーのPRを行います



３．その他

鳥取ミステリーツアーの詳細については特設サイトでご確認下さい。


https://www.conan-tour.jp/