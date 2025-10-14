【名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー特別企画】参加者への新たな特典＆大阪駅でツアー20回記念パネル展開催！

西日本旅客鉄道株式会社

7月1日から「名探偵コナン 鳥取ミステリーツアー」（以下、鳥取ミステリーツアー）を開催しており、今回で「名探偵コナン ミステリーツアー」は20回目の開催を迎えております。このたび、「青山剛昌ふるさと館」のご協力のもと、鳥取ミステリーツアー参加者を対象にオリジナルポストカードを配布する新たな特典を実施します。

また大阪駅では歴代ミステリーツアーのポスターを配したツアー20回記念パネル展を期間限定で実施します。

この機会に鳥取ミステリーツアーにご参加いただき、謎解きの旅をお楽しみください。

１．青山剛昌ふるさと館での新たな特典について

（１）内 容

オリジナルポストカードをプレゼント

※受け取りにはツアー参加者確認のため、ツアーブックが必要となります

※ツアーブック1冊に対し1枚の配布となります（転売はご遠慮ください）

（２）日 時

2025年10月18日(土)から

※なくなり次第終了とさせていただきます

（３）場 所

青山剛昌ふるさと館 受付窓口 （鳥取県東伯郡北栄町由良宿１４１４）

（４）デザイン(イメージ)

２．ツアー20回記念パネル展について

（１）日 時

2025年10月21日（火）～ 11月9日（日）

（２）場 所

大阪駅 旅立ちの広場

（３）展示内容

ツアー20回目の開催を記念し、歴代ミステリーツアーのポスターデザインを配した

パネル設置と鳥取ミステリーツアーのPRを行います

３．その他

鳥取ミステリーツアーの詳細については特設サイトでご確認下さい。

https://www.conan-tour.jp/